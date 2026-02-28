Eduardo Coudet tiene todo arreglado para ser el nuevo entrenador de River

La dirigencia de River tuvo hoy su primer contacto con Eduardo “Chacho” Coudet, vía zoom, como paso clave para que se convierta en el sucesor del emblemático Marcelo Gallardo.

Participaron de la conversación el propio Coudet (desde España), su representante Christian Bragarnik, el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. “Todo en sintonía”, según fuentes del club.

Este viernes, ya hubo contacto inicial entre Bragarnik, Di Carlo y Francescoli para confirmar el interés por contratarlo.

El entrenador, ya señalado como principal candidato para llegar a River, dirigió a Alavés este viernes, en la derrota 2-0 frente al Levante, mientras la directiva del conjunto vasco ya tenía avanzadas las conversaciones con Quique Sánchez Flores para que se haga cargo del plantel.

Tras la sensible partida de Gallardo, la dirigencia se movió con celeridad para garantizar la continuidad de un proyecto deportivo competitivo.

El Acuerdo Estratégico

La gestión encabezada por la comisión directiva de Di Carlo logró finalizar con éxito las negociaciones para que "Chacho" Coudet asuma las riendas del primer equipo.

El acuerdo estipula que Coudet firmará un contrato que lo ligará a la institución de Núñez hasta diciembre de 2027, apostando por un proceso de mediano plazo.

El entrenador tiene previsto emprender su viaje de regreso a la Argentina este mismo miércoles. Se espera que, tras su llegada, proceda a la rúbrica formal del documento y sea presentado oficialmente ante la prensa durante el transcurso de la semana entrante.

Situación con el Deportivo Alavés: A pesar de las desmentidas iniciales —motivadas por una cuestión de ética profesional hacia su actual club en España—, la salida del entrenador es un hecho. Dado que no existe una cláusula de rescisión automática, River deberá abonar una compensación económica al club vasco para liberar al técnico de sus funciones actuales.

Contexto de la Sucesión Técnica

La llegada de Coudet se produce en un momento de transición crítica tras la decisión de Marcelo Gallardo de alejarse del club luego del encuentro disputado ante Banfield. La elección de Coudet responde a la búsqueda de un perfil con identidad ligada a la institución y una propuesta futbolística audaz que guarde sintonía con la historia del "Millonario".

Reestructuración del Área Deportiva

En paralelo a la contratación del director técnico, la dirigencia se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones con Santiago Solari. El actual integrante de la estructura del Real Madrid es el principal candidato para asumir el rol de Director Deportivo, lo que significaría una renovación integral en la toma de decisiones futbolísticas del club.

Este movimiento representa no solo un cambio de nombres, sino el inicio de una nueva etapa que busca capitalizar la experiencia internacional de Coudet y la jerarquía institucional de figuras como Solari.