Con gran éxito se realizó la "Vuelta al cole" en Palpalá

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de aliviar la carga económica a las familias palpaleñas, la Municipalidad de Palpalá conjuntamente con el hospital Wenceslao Gallardo, puso en marcha este jueves, en el estadio Olímpico Municipal, una jornada de servicios que incluyeron vacunación, corte de pelo gratuito, venta de útiles escolares a precios accesibles, y la gestión de diferentes trámites (SUBE, PROGRESAR, PASE LIBRE, CUD, CMO entre otros). La iniciativa, responde a la necesidad de facilitar el regreso a las aulas para familias de bajos recursos y la comunidad en general.

En este sentido, Secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Mariela Segovia, detalló la amplitud de los servicios disponibles: “Junto al hospital Wenceslao Gallardo se realizaron vacunaciones, controles de peso y talla; con apoyo de la provincia, la OPD (Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) brindó atención en materia de niñez y familia. También se puso a disposición el ropero comunitario, asesoramiento para becas Progresar y trámites como CUD y pase libre. Asimismo, se realizaron inscripciones para el CDI, CRI, el centro de día ‘Oscar López’ y se brindó información las escuelas deportivas del municipio”

Más adelante, la funcionaria, también destacó que “se trata de una política pública que se replica año a año con éxito, y que busca facilitar la vida a nuestros vecinos ante la situación económica actual”. Además, mencionó que “los emprendedores locales ofrecieron kits escolares para todos los niveles y productos de marroquinería”. En la misma línea, adelantó que, si la demanda lo requiere, se evaluará realizar una nueva jornada.

A su turno, Guadalupe Tinte, emprendedora que vende útiles, indicó que la jornada ofreció productos de buena calidad y a bajo precio, además destacó la buena iniciativa del municipio local de realizar estas actividades ya que beneficia a los emprendedores y a las familias.

Al finalizar, Rosario Zárate, vecina del barrio San Cayetano, destacó la importancia de la propuesta para los hogares con pocos recursos: “Ayuda mucho a los papás, especialmente cuando tenemos más de un hijo”. Además de aprovechar el corte de pelo para su nene y los precios accesibles de los útiles, manifestó interés en el servicio de vacunación, resaltando que la posibilidad de asistir en la tarde es una gran ventaja para quienes no pueden hacerlo en la mañana.