CENS 310: Se encuentran abiertas las inscripciones para completar el nivel secundario

Daniel Cruz, director del CENS N° 310 “Ingeniero Carlos Snopek”, que opera en inmediaciones de la Escuela N° 136 "General Lamadrid", en calle Escolástico Zegada N° 1316 en el barrio Cuyaya, charló con El Tribuno de Jujuy para informar que las inscripciones para el nuevo ciclo lectivo 2026 se encuentran abiertas desde el dieciocho de febrero y continuarán hasta el mes de marzo para todos los jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar la educación secundaria.

El director señaló que la inscripción está abierta para todas las personas a partir de los 18 años . No obstante, se permite el ingreso de jóvenes de 16 años recién cumplidos, con la condición de que inicien su cursada desde el primer año, sin excepción. Asimismo, agregó que la institución reconoce materias y años cursados ​​en otros establecimientos para aquellos que deseen retomar su formación.

Los estudios en el CENS 310, si se inician desde cero, se completan en tres años. Los egresados, además del título secundario, obtienen una certificación enformación profesional. Por ejemplo, este año se dictarán los cursos de armado y mantenimiento de PC o celigrafía, siendo los alumnos quienes eligen que les gustaría aprender. La cursada es nocturna y el cuerpo de profesores brinda todas las posibilidades y ayuda a los alumnos para que puedan cumplir su meta de completar sus estudios secundarios.

Egresada nos cuenta su experiencia

Isabel Carrattini, mujer de 66 años, egresada de la promoción 2025 y ex abanderada, nos contó cómo fue su paso por la institución, detallando que al principio tenía miedo, pero a medida que pasaban los días y con ayuda de los profesores y el director tomó confianza y así logró cumplir su meta de terminar la secundaria, además de llevarse grandes y bonitos recuerdos de todo lo vivido.

Isabel también alentó a todas las personas que no hayan hecho la secundaria o les haya quedado trunca, que se animen, que se acerquen al CENS 310 y se inscriban: “Los profesores y el director son muy buenos, tienen una paciencia terrible. Yo les digo que se animen, que vengan todos, que me miren mi carita de abuela y se animen, que vengan a anotarse, si se puede”.