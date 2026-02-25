“Los Alegres del Chingo” celebran 10 años de la tradicional bajada de los disfrazados

El carnaval continúa a pleno en San Salvador de Jujuy y este fin de semana será el turno de los vecinos del barrio El Chingo, que se preparan para vivir tres jornadas a puro festejo. La comparsa “Los Alegres del Chingo” celebrará el desentierro del Carnaval 2026 y el décimo aniversario de su emblemática “bajada de los disfrazados”.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la presidenta de la comparsa, Brisa Torrejón, destacó el crecimiento del evento a lo largo de los años y extendió la invitación a toda la comunidad.

Mencionó que la tradición de disfrazarse surgió mucho antes y a partir de la iniciativa de unos jovenes se empezó a realizar "la bajada de los disfrazados" por las escaleras del barrio "Desde 1959 los vecinos ya se disfrazan, pero hace 10 años que empezó la bajada"

En cuanto a la producción de los disfraces valoró la preparación de la indumentaria “Los chicos se preparan con mucha antelación, preparan a pulmó y cocen todo, diseñan sus disfraces de cero”, expresó.

Las actividades comenzarán este jueves con la gran chaya de bandera y la presentación de la comisión 2026. El sábado tendrá lugar el esperado desentierro del carnaval, seguido de la tradicional bajada de los disfrazados y un baile por la noche. En tanto, el domingo se realizará el almuerzo comunitario, la premiación a los mejores disfraces y el cierre con el entierro del carnaval.

Desde la organización destacaron que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, e invitaron a jujeños y visitantes a sumarse a una de las celebraciones barriales más convocantes de la temporada.

Cronograma – Los Alegres del Chingo 2026

Jueves 26 de febrero

13:00: Gran chaya de bandera y presentación de la comisión 2026 (grupo sorpresa)

Sábado 28 de febrero

13:00: Desentierro del carnaval

Invitaciones

Tradicional bajada de los disfrazados (10° aniversario)

22:00: Baile de la comparsa

Domingo 1 de marzo

13:00: Almuerzo tradicional en el centro vecinal

Invitaciones

Entrega de premios a los mejores disfrazados

Entierro y despedida del carnaval