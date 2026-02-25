24°
TEMAS

CARNAVAL 2026

“Los Alegres del Chingo” celebran 10 años de la tradicional bajada de los disfrazados

El sábado tendrá lugar el esperado desentierro del carnaval, seguido de la tradicional bajada de los disfrazados y baile por la noche.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 20:57

El carnaval continúa a pleno en San Salvador de Jujuy y este fin de semana será el turno de los vecinos del barrio El Chingo, que se preparan para vivir tres jornadas a puro festejo. La comparsa “Los Alegres del Chingo” celebrará el desentierro del Carnaval 2026 y el décimo aniversario de su emblemática “bajada de los disfrazados”.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la presidenta de la comparsa, Brisa Torrejón, destacó el crecimiento del evento a lo largo de los años y extendió la invitación a toda la comunidad.

Mencionó que la tradición de disfrazarse surgió mucho antes y a partir de la iniciativa de unos jovenes se empezó a realizar "la bajada de los disfrazados" por las escaleras del barrio  "Desde 1959 los vecinos ya se disfrazan, pero hace 10 años que empezó la bajada"

En cuanto a la producción de los disfraces valoró la preparación de la indumentaria “Los chicos se preparan con mucha antelación, preparan a pulmó y cocen todo, diseñan sus disfraces de cero”, expresó.

Las actividades comenzarán este jueves con la gran chaya de bandera y la presentación de la comisión 2026. El sábado tendrá lugar el esperado desentierro del carnaval, seguido de la tradicional bajada de los disfrazados y un baile por la noche. En tanto, el domingo se realizará el almuerzo comunitario, la premiación a los mejores disfraces y el cierre con el entierro del carnaval.

Desde la organización destacaron que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, e invitaron a jujeños y visitantes a sumarse a una de las celebraciones barriales más convocantes de la temporada.

Cronograma – Los Alegres del Chingo 2026

Jueves 26 de febrero

13:00: Gran chaya de bandera y presentación de la comisión 2026 (grupo sorpresa)

Sábado 28 de febrero

13:00: Desentierro del carnaval
 Invitaciones
Tradicional bajada de los disfrazados (10° aniversario)
22:00: Baile de la comparsa

Domingo 1 de marzo

13:00: Almuerzo tradicional en el centro vecinal
Invitaciones
Entrega de premios a los mejores disfrazados
Entierro y despedida del carnaval

