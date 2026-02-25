El e-commerce argentino no frena y marca récord

El comercio electrónico argentino alcanzó en 2025 una facturación cercana a los $2 billones, con un crecimiento interanual del 73%, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del país. Así lo revela el informe NubeCommerce 2025/2026 de Tiendanube, que analiza el desempeño de más de 65 mil marcas que venden online en Argentina. Los datos fueron detallados por Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación en Tiendanube Argentina, durante una entrevista en el ciclo online “El Matutino” de El Tribuno de Jujuy, donde explicó qué, cómo y por qué el e-commerce volvió a expandirse incluso en un contexto macroeconómico complejo.

Según el relevamiento, las tiendas que operan con tecnología Tiendanube facturaron exactamente $1.984.175.318.130 en 2025, superando ampliamente la inflación acumulada anual del 31,5% y registrando un crecimiento neto del 40,2% entre las marcas que operaron en ambos períodos.Además, se concretaron casi 22 millones de órdenes de compra (+30%) y se vendieron más de 105,6 millones de productos (+57%), lo que evidencia una mayor profundidad de carrito y un consumidor activo.

“El 2025 volvió a poner a prueba al comercio electrónico argentino y, una vez más, el sector respondió con resiliencia y dinamismo”, destacó Nasir en el streaming. Y agregó: “Incluso cuando el retail tradicional muestra desaceleración, el canal online sigue creciendo y profesionalizándose”.



Uno de los ejes centrales del análisis es el comportamiento del consumidor. La tarjeta de crédito continúa siendo el medio de pago más elegido, con el 48,8% de las transacciones, aunque perdió más de seis puntos respecto al año anterior. En paralelo, las transferencias bancarias crecieron con fuerza y ya representan el 24,5% de las operaciones: una de cada cuatro ventas se concreta por esta vía.

“Las transferencias se consolidaron porque muchas marcas ofrecen descuentos específicos con ese método. Es un beneficio directo para el cliente y también permite a la pyme disponer del dinero de forma casi inmediata”, explicó Nasir.

En cuanto a estrategias comerciales, el envío gratuito continúa ganando terreno: fue utilizado por el 81,2% de las grandes marcas y por el 70,7% de los emprendedores, alcanzando el 41,4% del total de órdenes hacia fines de 2025. “El envío gratis y las promociones tipo 2x1 o 3x2 impulsaron carritos más robustos. Se venden más unidades por compra, aunque el valor promedio por producto sea menor”, señaló la ejecutiva.

El ticket promedio anual se ubicó en $90.396, en línea con la inflación, pero impulsado por mayor cantidad de artículos por orden.

Entre las verticales con mejor desempeño se destacan:

-Belleza y bienestar, que creció 99,6% en facturación.

-Hogar y deco, con un aumento del 96,6%.

-Moda y accesorios, que alcanzó $850.047 millones y creció 53,1% interanual.

Sobre este último segmento, Nasir explicó que enfrentó un escenario desafiante por el avance del comercio cross-border: “Las marcas locales dejaron de competir solo por precio y empezaron a diferenciarse por experiencia, propósito y rapidez en la entrega”.

El crecimiento no solo responde a promociones, sino también a un cambio cultural. “Hoy hay más tecnología segura, más regulaciones y herramientas como el botón de arrepentimiento, que generan confianza tanto para el comprador como para el vendedor”, afirmó Nasir.

La formalización de las transacciones dentro de plataformas profesionales, en lugar de operaciones informales por redes sociales o mensajería directa, fue clave para consolidar el ecosistema digital.

El informe también marca un punto de inflexión en el uso de inteligencia artificial. Si 2024 fue el año de exploración, 2025 consolidó la IA como infraestructura base del comercio electrónico.

“El comercio entró en una etapa agéntica. Los asistentes virtuales no solo responden consultas, sino que acompañan decisiones y automatizan procesos”, explicó Nasir. Según los datos, más de la mitad de las marcas ya utiliza IA para creación de contenido y gestión de catálogos, y para 2026 la mayoría priorizará inversiones en atención al cliente automatizada y análisis de datos.

En esa línea, destacó la integración de herramientas que permiten ventas automatizadas vía WhatsApp, ampliando las oportunidades incluso fuera del horario tradicional. “La inteligencia artificial no reemplaza lo humano, lo complementa y permite capturar ventas en momentos donde antes era imposible”, sostuvo.

Otro dato relevante es que el 79,5% de las compras se realizaron desde dispositivos móviles, confirmando que el celular es el principal canal de acceso al consumo digital.

El e-commerce argentino no solo resistió la caída general del consumo, sino que logró expandirse frente a la competencia internacional y a la cautela del mercado. “El crecimiento demuestra que el comercio electrónico ya no es una alternativa secundaria. Es una herramienta estratégica para las marcas que buscan sostener y escalar su negocio”, concluyó Nasir en “El Matutino”.

Con cifras récord, mayor profesionalización y un ecosistema cada vez más apoyado en inteligencia artificial, el comercio digital argentino confirma que la transformación no se detiene. En un escenario desafiante, el canal online volvió a mostrar que puede crecer, innovar y adaptarse a las nuevas demandas del consumidor.

