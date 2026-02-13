"Gobierno mejoró su oferta a pedido de los docentes"

El Gobierno provincial informó que mejoró la propuesta de incremento salarial a los gremios docentes en el marco de las conversaciones paritarias y de acuerdo a los requerimientos realizados por los propios representantes del sector, quienes manifestaron su aceptación al ofrecimiento, con excepción de un sindicato que definirá en asamblea la respuesta.

"Tuvimos una nueva reunión con los gremios docentes y se mejoró sustancialmente la oferta realizada el día lunes", indicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

"Los porcentajes siguen siendo de un 4% acumulativo para el mes de febrero, un 2% en marzo, un 2% en abril y un 2% en junio, pero del concepto de adicional por persona se van a convertir $40 mil al básico y al no remunerativo bonificable hasta el mes de junio", anunció.

En detalle, planteó: "Vamos a ir convirtiendo $5 mil por mes al básico y $5 mil por mes al adicional bonificable. Eso mejora, en función a los pedidos de los gremios -que solicitaron conversión, blanqueo y reconocimiento en algunos ítems- notoriamente la oferta inicial", remarcó Cardozo.

Asimismo, ratificó que se incrementarán las asignaciones familiares y "se mantiene el aumento del 50% del premio por presentismo, que va a pasar de un 20 a un 30%". En ese sentido, destacó que "reforzamos el presentismo porque queremos priorizar que los alumnos estén en las aulas. Los docentes también entienden la preocupación, por eso ningún gremio se opuso", planteó Cardozo. "Nuestra prioridad, la prioridad del gobernador y el interés no solo del Gobierno, sino de los maestros, es que se dicten las clases con normalidad", sostuvo y aseguró que "la paritaria no está cerrada", sino planteada de acuerdo a los parámetros inflacionarios de Nación.

El ministro aseveró que la mejora de la oferta salarial es "cualitativa y cuantitativa", reafirmando que "responde a los pedidos de los mismos gremios" y al compromiso del Ejecutivo por fortalecer el diálogo y la valorización de la educación.