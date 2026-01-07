Susepu aplicó multas por más de $1.800 M

La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) manifestó su profunda preocupación por el deterioro en la calidad del servicio de energía eléctrica que brinda la empresa Ejesa. En respuesta a la ola de reclamos ciudadanos, el organismo confirmó que en el último año y medio las sanciones económicas contra la distribuidora superaron los 1.838 millones de pesos.

El vocal primero del organismo, Hugo Montaño, señaló que la institución mantiene un monitoreo riguroso sobre tres ejes fundamentales: la calidad del servicio técnico (frecuencia y duración de cortes), el producto técnico (niveles de tensión) y la atención comercial (tiempos de respuesta ante reclamos).

Durante el periodo 2024/2025, la Susepu aplicó tres multas de gran escala tras detectar irregularidades que afectaron directamente a los usuarios: Producto Técnico, se emitieron dos sanciones (Resoluciones 440 y 458) por montos de $602 millones y $649,5 millones, respectivamente, debido a variaciones de tensión que provocaron daños en artefactos eléctricos. En cuanto a Servicio Técnico, una multa adicional de $585,6 millones (Resolución 391) por deficiencias en los tiempos de respuesta ante la falta de suministro.

Obras estructurales

Más allá de las sanciones pecuniarias, la Susepu tomó medidas para resolver los problemas de fondo. Mediante la Resolución 108 de 2025, se intimó a Ejesa a ejecutar obras adicionales por un valor de 1.212 millones de pesos. Estas inversiones obligatorias incluyen el reemplazo de cableado subterráneo en el anillo céntrico de la capital provincial y la ampliación de estaciones transformadoras en zonas donde se detectó un déficit crítico de potencia. "Si bien no desconocemos que los fenómenos climáticos pueden afectar el tendido, exigimos que la empresa brinde las respuestas adecuadas en los momentos adecuados", afirmó Montaño.

El funcionario subrayó que el objetivo primordial es que la prestataria cumpla estrictamente con los regímenes contractuales para frenar la multiplicidad de quejas y asegurar la satisfacción de los usuarios jujeños. Además de las multas ya firmes, Montaño anticipó que existen "trámites administrativos en curso por montos significativos". Estos nuevos expedientes están vinculados a deficiencias en la atención al cliente y el call center, así como a los recurrentes cortes repentinos no programados que han generado malestar en la población.

Transparencia

Finalmente, la Susepu aclaró cuál será el destino de los fondos provenientes de las sanciones. A diferencia de otro tipo de penalidades administrativas, las multas aplicadas a Ejesa vuelven íntegramente a todos los usuarios afectados. El organismo de control enfatizó que estos montos no son retenidos por el Gobierno Provincial y no engrosan el Fondo Compensador Tarifario.