Delcy Rodríguez, quien reemplazaría a Maduro, está en Rusia, según ‘The Objective’

En las últimas horas, se dio a conocer que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Maduro, no está en Caracas y que emitió un mensaje de solidaridad desde Moscú, Rusia.

La vicepresidenta de Venezuela dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del dictador Nicolás Maduro y de su esposa y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión de la dictadura venezolana.

Rodríguez reiteró que los “planes de defensa integral de la nación” quedan activos, después de que el régimen de Maduro denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, gritó el sábado la consigna “venceremos” tras los bombardeos de Estados Unidos.

“No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la televisión estatal. “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

El régimen venezolano pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz de un ataque militar de Estados Unidos.

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.