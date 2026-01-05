23°
La ONU y la OEA analiza la legalidad del operativo contra Maduro

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este lunes tras la captura del líder chavista.

Lunes, 05 de enero de 2026 10:51

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de urgencia a pedido de Colombia, con el respaldo de Rusia y China, para evaluar si la incursión quebrantó la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Desde la sede de la ONU en Nueva York, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la detención como un "secuestro ilegal" y una "guerra colonial" destinada a controlar los recursos energéticos del país.

Washington, por su parte, se prepara para defender la operación bajo el argumento de la legítima defensa (Artículo 51 de la Carta de la ONU), alegando que el régimen de Maduro constituía una amenaza narcoterrorista directa para la seguridad estadounidense, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Día clave en la Justicia: Maduro ante el Juez

Mientras los diplomáticos debaten, el foco judicial se traslada al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Está previsto que a las 14:00 (hora local), Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparezcan ante el juez Alvin Hellerstein.

  • Cargos: Conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de dispositivos destructivos.7
  • Seguridad: El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen alojados, cuenta con un operativo de seguridad sin precedentes.8
  • Proceso: Se espera la lectura formal de las acusaciones y la confirmación de si el exlíder chavista contará con defensa pública o privada.9

Fractura en la región y la cita en la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha convocado a un Consejo Permanente extraordinario para este martes 6 de enero. El secretario general, Albert Ramdin, adelantó que la prioridad será trazar una hoja de ruta que "sustente una gobernanza basada en la voluntad popular", aunque la división en el continente es evidente:

  • Argentina, Ecuador y El Salvador: Celebran la caída de Maduro como un triunfo de la democracia.
  • Brasil, Colombia y México: Condenan el uso de la fuerza unilateral y exigen el respeto al derecho internacional.11
  • CELAC: El encuentro realizado este domingo por videoconferencia finalizó sin consenso, reflejando la incapacidad de la región para unificar una postura frente al accionar de Donald Trump.

La situación en Caracas sigue siendo inestable. Mientras partidarios del chavismo se manifiestan exigiendo la liberación de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha propuesto una "agenda de cooperación" a Washington, en un intento por evitar nuevas ofensivas contra el resto de la cúpula gubernamental.

