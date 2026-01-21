Primera muerte por la gripe H3N2 en Argentina

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó ayer el fallecimiento de un turista español de 74 años a causa de la gripe A H3N2, subclado K. Se trata de la primera muerte por ese virus en Argentina.

El hombre, según había informado la cartera provincial el pasado 5 de enero, había arribado a la provincia desde España para pasar las fiestas de fin de año con su familia y comenzó a manifestar síntomas apenas 48 horas después de su llegada.

Tras una primera atención en el hospital Central, el paciente fue derivado al hospital "Ramón Carrillo", en Las Heras, donde permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 17 de diciembre.

A pesar del aislamiento estricto y la asistencia permanente, su cuadro de neumonía y dificultades respiratorias se agravó debido a que padecía comorbilidades previas, como Epoc, cáncer de próstata y artritis.

El caso fue catalogado como no autóctono sino importado, proveniente de Europa, donde este tipo de gripe está generando brotes sin precedentes y una alta tensión en los sistemas de salud.

Según Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología de Mendoza, el subclado K es una variante de la H3N2 que se caracteriza por ser extremadamente contagiosa.

Actualmente, esta variante es responsable de más del 50% de los casos de gripe en el hemisferio norte. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que, hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica de esa cepa en términos de hospitalización o defunciones en comparación con temporadas previas.

La muerte del turista español se produce en un contexto de vigilancia activa. El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó la presencia de 28 casos de influenza A H3N2 subclado K en 14 provincias argentinas. En Córdoba hay dos casos, en Buenos Aires cuatro casos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos, en Chubut uno, en Corrientes dos casos, en Entre Ríos dos, en La Pampa un caso, en La Rioja un caso, en Mendoza tres casos, en Neuquén tres casos, en Río Negro un caso, en Santa Cruz dos, en Santa Fe dos y en Tierra del Fuego dos casos.

De los afectados a nivel nacional, la mayoría son mayores de 60 años y menores de 10. Según destacaron, sólo el 21% de los pacientes detectados estaba vacunado.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que, aunque Argentina se encuentra en etapa estival y las actividades al aire libre disminuyen el riesgo de contagio, no hay que bajar la guardia. Los síntomas principales de la gripe H3N2 incluyen: fiebre alta (39 grados o más), tos persistente, dolor de cabeza y decaimiento general.

La vacuna antigripal del calendario oficial es la herramienta principal para prevenir complicaciones graves. Los grupos que deben priorizar su aplicación son los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños de 6 a 24 meses.