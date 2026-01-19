Cortes de rutas en la provincia tras la fuerte tormenta

Policía de la Provincia a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron del estado en el que se encuentran las rutas de la provincia luego de las fuertes tormentas que cayeron durante las últimas horas.

Rutas intransitables

Ruta nacional 40, altura Río San Juan de Oro (por crecida)

Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone (por crecida)

Ruta provincial 79, altura Abralaite (por crecida)

Transitables con precaución

Ruta provincial 7, localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa rumi

Ruta nación 52, km 185 por acumulación de arena sobre la calzada

Ruta provincial 83, en tramo Pampichuela y Valle Grande

Ruta provincial 73, altura localidad Palca De Aparzo

Ruta provincial 73, en el tramo Valle Colorado y Santa Ana

Ruta nacional 9, desde Tumbaya hasta Chañarcito por presencia de sedimentos y piedras en la calzada

Ruta nacional 52, km 165 y km 178 altura paraje Callejón

El Distrito la Candelaria, Ruta 19, se encuentra totalmente cortada por la crecida, primer video corresponde al Rio Colorado.

La Ruta Nacional 9 a la altura de Tumbaya también se encuentra intransitable con corte,debido a la crecida que provocó la acumulación de sedimentos, barro y piedras sobre la calzada.

Otra situación crítica en el Río Corral de Piedras y Ruta Provincial 35- (Cortesía: Ricardo Quispe)

Producto de las intensas lluvias en zonas altas, el Río Corral de Piedras está recibiendo un caudal masivo proveniente de los cauces del Tesorero y Tiraxi.

Desde la policía de la provincia recomiendas circular con precaución y mantenerse informados sobre el estado de las rotas.