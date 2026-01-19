24°
19 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

estado de rutas
Gobierno Nacional
Ministerio de Eduación
Cindac
PALPALÁ
Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
estado de rutas
Gobierno Nacional
Ministerio de Eduación
Cindac
PALPALÁ
Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Estado de rutas

Cortes de rutas en la provincia tras la fuerte tormenta

Hay rutas intransitables y otras en las que se debe circular con precaución.

Lunes, 19 de enero de 2026 09:22

Policía de la Provincia a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron del estado en el que se encuentran las rutas de la provincia luego de las fuertes tormentas que cayeron durante las últimas horas.

Rutas intransitables

  • Ruta nacional 40, altura Río San Juan de Oro (por crecida)
  • Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone (por crecida)
  • Ruta provincial 79, altura Abralaite (por crecida)

Transitables con precaución

  • Ruta provincial 7, localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa rumi
  • Ruta nación 52, km 185 por acumulación de arena sobre la calzada
  • Ruta provincial 83, en tramo Pampichuela y Valle Grande
  • Ruta provincial 73, altura localidad Palca De Aparzo
  • Ruta provincial 73, en el tramo Valle Colorado y Santa Ana
  • Ruta nacional 9, desde Tumbaya hasta Chañarcito por presencia de sedimentos y piedras en la calzada
  • Ruta nacional 52, km 165 y km 178 altura paraje Callejón

 

El Distrito la Candelaria, Ruta 19, se encuentra totalmente cortada por la crecida, primer video corresponde al Rio Colorado.

La Ruta Nacional 9 a la altura de Tumbaya también se encuentra intransitable con corte,debido a la crecida que provocó la acumulación de sedimentos, barro y piedras sobre la calzada.

Otra situación crítica en el Río Corral de Piedras y Ruta Provincial 35- (Cortesía: Ricardo Quispe)

Producto de las intensas lluvias en zonas altas, el Río Corral de Piedras está recibiendo un caudal masivo proveniente de los cauces del Tesorero y Tiraxi.

Desde la policía de la provincia recomiendas circular con precaución y mantenerse informados sobre el estado de las rotas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD