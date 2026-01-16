Susepu solicitó informe por cortes de energía

La Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) solicitó informes a Ejesa, la compañía prestataria del servicio de energía eléctrica en Jujuy, por los reiterados cortes del suministro registrados en distintos puntos de la provincia durante los últimos días.

El organismo oficial, a cargo de Hugo Montaño, requirió a la empresa un reporte pormenorizado sobre los eventos y contingencias que afectaron el suministro en barrios de la capital y La Quiaca, con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio de calidad a la sociedad jujeña.

La Susepu solicitó, además, precisiones y detalles sobre las acciones correctivas desplegadas por la compañía de energía eléctrica para normalizar la provisión del suministro de un servicio esencial.

"Como ente de regulación y control, solicitamos información en defensa de los derechos de los usuarios, para garantizar el cumplimiento de los contratos y asegurar una prestación eficiente y acorde a las reglas de concesión", destacó Montaño sobre la actuación del organismo. Desde la Susepu reafirmaron el compromiso permanente con la comunidad jujeña para garantizar el acceso a servicios seguros, eficientes y de calidad.

La tarifa social

Cabe recordar, que el Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Energía, ratificó la vigencia de la tarifa social provincial de energía eléctrica que actualmente beneficia a más de 58 mil jujeños. Esta tarifa social cubre a los hogares que consumen menos de 300 kWh pagar un 25% menos en el cargo de uso de red, considerando que el consumo promedio de un hogar en Jujuy es de 210 kWh. Asimismo, la tarifa social provincial cubre en su totalidad el costo de la energía para personas electrodependientes, garantizando su derecho a un suministro eléctrico seguro y accesible.