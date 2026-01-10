Pagar en Brasil con Banco Macro y Modo

Banco Macro anunció una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026. Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la app Modo, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.

Para poder abonar en el todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos: Abrir la app Modo para escanear el QR PIX; visualizar o ingresar el monto en reales; elegir la cuenta en dólares para pagar y confirmar la operación.

Banco Macro también recomendó a sus clientes comprar los dólares a través de app Macro y acceder al tipo de cambio oficial. De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el celular.

"En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de Modo, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente", aseguró Guillermo Jejcic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil. En ese sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.