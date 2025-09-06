La familia Cruz necesita la colaboración de los jujeños

Una familia jujeña está atravesando una situación muy difícil por el trágico incendio en su vivienda en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, que dejó como saldo la muerte de sus tres hijos Mateo (17), Ignacio (19) y Lucas (21) Cruz Sejas.

Los padres sobrevivientes Carlos Cruz (45) y Fabiola Vanesa Sejas (43) siguen internados y si bien se mantienen fuera de peligro, requieren intervenciones periódicas en quirófano para tratar las heridas. Es por esta situación que ambas familias requieren de la colaboración de toda la comunidad para poder afrontar los gastos médicos post operatorios y las necesidades generales que enfrentan.

En un comunicado la familia Cruz agradeció a todos los que hasta ahora están colaborando y en especial a la Municipalidad de Ushuaia por cubrir el costo del sepelio. Sin embargo, todavía son muchos los gastos que están afrontando, entre ellos, los pasajes de los abuelos paternos que viajaron a Tierra del Fuego, su estadía, etc. Y más aún lo que vendrán.

"Agradecemos toda colaboración que será de enorme ayuda para poder afrontar esta dura etapa", indica el comunicado que más abajo da a conocer el alias: LUCAS.NACHO.MATEO cuenta perteneciente al Banco Francés, a nombre del titular y tío de las víctimas fatales, Ariel Armando Cruz. Por consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2901534489 (Carina).

También está habilitada la cuenta a nombre de Olga Teresa Sejas, abuela materna de los chicos, a través del alias: corte.tiza.ogro del Banco de la Provincia de Córdoba.

Toda colaboración es bienvenida teniendo en cuenta que la casa quedó reducida a cenizas, perdiendo absolutamente todos sus bienes.