Triple femicidio: Arrestan a la sobrina de uno de los acusados

La investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) sumó una nueva detenida la jornada de ayer. Se trata de Florencia Ibáñez (30), sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los imputados en el caso que fue detenido en la ciudad fronteriza de La Quiaca, Jujuy, tras ser expulsado de Villazón, Bolivia.

La mujer quedó bajo custodia policial luego de presentarse ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, y reconocer que aquella noche viajaba dentro del Volkswagen Fox que la Justicia señala como vehículo de apoyo en la secuencia del crimen.

El abogado defensor de Sotacuro Lázaro, Guillermo Endi, confirmó la situación de su defendida: "Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal".

Endi sostuvo que la decisión judicial no lo sorprendió. "Tomamos esta decisión como normal, siempre estuvo dentro de las posibilidades. Voy a hablar con la Policía. Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo. Ya le presentamos todo al fiscal", añadió. Incluso remarcó que la situación podría jugar a favor de su defendida: "Es más, es mejor, porque ella no tenía dónde ir y estaba amenazada".

El fiscal de Homicidios Arribas será quien le tome declaración a Ibáñez hoy. El abogado señaló que la mujer se presentó voluntariamente: "Florencia se fue a presentar a las 8 de la mañana a la fiscalía. Vinimos acá para preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes", comentó a la salida de un canal de TV ubicado en Palermo donde se produjo el arresto.

Previo a ser detenida, Florencia Ibáñez expuso su propia versión en diálogo con TN y se desligó de cualquier vínculo con la trama: "Sí dicen que hicimos de apoyo, eso dicen, pero no es así. Yo estuve en el auto porque es de mi tío. Mi tío es Víctor Sotacuro. Fue un cruce que tuvimos, porque yo también uso el auto, de hecho el Telepase está a mi nombre".

La mujer relató cómo se sucedieron los hechos la noche del 19 de septiembre en que las víctimas llegaron a la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Según su testimonio, ella se encontraba en el barrio porteño del Bajo Flores junto a un amigo cuando se cruzaron con Sotacuro. "Mi tío me dijo que tenía que buscar a un pasajero y si le podía dar el auto. Ahí le dije que sí y me explicó que era un amigo del barrio, si lo quería acompañar y yo le dije: 'Dale, vamos'", contó.

De acuerdo con su declaración, viajaron hasta Florencio Varela. "Estuvimos en un kiosco, tomando algo y me dice que había hablado con el pasajero y que le avisó que iba a necesitar el viaje en tres horas, eso habrá sido a las 9 de la noche. Ahí yo le dije que tenía que trabajar, y que me lleve al Bajo Flores de nuevo", señaló.

Ibáñez precisó que regresó a su barrio antes de la medianoche. "A la vuelta nos dejó a las 12.48 de la noche, más o menos. Y de ahí él se fue solo, me dejó en el barrio con mi acompañante y se llevó el auto", indicó.

La imputada reconoció que la exposición mediática la afecta directamente. "A mí lo que más me afecta es ver mi foto ahí y digan todas esas cosas en las noticias. Que soy cómplice, que nosotros habíamos planeado todo o que éramos la cabeza de la organización. Por eso hablé con mi abogado y le dije que quería salir a hablar", expresó.

La mujer también subrayó que nunca estuvo en la vivienda de Florencio Varela donde fueron halladas las víctimas. "Yo no estuve en la casa. No tengo relación con el hecho. Hay cámaras, hay pruebas. Voy a dar mi celular, voy a dar el auto y no sé qué otras cosas más quieren, yo doy todo y voy a hablar con la fiscal", aseguró.

De acuerdo con Endi, la joven y su familia recibieron intimidaciones a través de redes sociales y también en el barrio donde residían. "Ella recibió amenazas de muerte, toda su casa recibió amenazas, las amenazan por Facebook. Yo ya pasé todas las capturas. Los mismos vecinos la quieren echar del barrio por todo el episodio", relató.

El letrado subrayó que la prueba directa que existe contra la mujer se limita a una imagen en la que se la ve dentro del automóvil. "De ella no tienen más que la imagen de ella arriba del auto, nada más", afirmó. También agregó que el vehículo figura a nombre de su tío, quien permanece detenido en el penal de Sierra Chica tras ser capturado en la ciudad fronteriza de La Quiaca, Jujuy, tras ser expulsado de Bolivia.

Endi indicó que faltan testimonios claves para reforzar la versión de su defendida. "Falta la persona del kiosco en Varela, que fueron quienes la vieron a las 12 de la noche", apuntó, en referencia a posibles testigos que podrían haberla visto en un comercio durante la noche del triple femicidio.

En la causa, que ya tiene siete detenidos, los investigadores sospechan que ese vehículo funcionó como apoyo a la Chevrolet Tracker en la que viajaban las víctimas el 19 de septiembre, cuando fueron trasladadas hasta la vivienda de Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas.

Uno de los participes necesario se negó a prestar declaración

PRÓFUGO | “PEQUEÑO J” TIENE PEDIDO DE CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Luego de que este viernes, durante un allanamiento en la localidad de Florencio Varela, fuera detenido Ariel Giménez, el sexto acusado en el marco de la causa por el triple femicidio; el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas lo indagó ayer: se negó a declarar. Giménez, imputado por el delito de encubrimiento agravado, está acusado de haber cavado el pozo en la casa de Florencio Varela, donde se hallaron los cuerpos de las tres víctimas del narcofemicidio.

Los investigadores indicaron que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave. Lo detuvieron el pasado viernes cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda de Florencio Varela. Según trascendió, el acusado no sabía sobre el allanamiento en su vivienda, dado que no le pudieron alertar sobre la presencia policial. Y es que días atrás había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Al desconocer el operativo, fue capturado cerca de su vivienda.

Ayer, tras ser indagado, la fiscalía solicitó de inmediato la conversión de esa aprehensión en detención formal, bajo la acusación de encubrimiento agravado, dado que el delito precedente reviste gravedad. El Juzgado de Garantías N°4 Departamental hizo lugar al pedido y ordenó la detención.

Nuevos allanamientos

Además, se informó oficialmente que este domingo los operativos continuaron con allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de Merlo, con el objetivo de localizar a otros sospechosos masculinos que permanecen prófugos.

Hay que recordar que el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, dijo que además de “Pequeño J” y su ladero Miguel Ozorio, hay otros cuatro prófugos en la causa. Según la información oficial, los procedimientos no arrojaron resultados positivos y los buscados no fueron hallados en los domicilios allanados. Ante la persistencia de la fuga, la fiscalía solicitó y obtuvo del magistrado interviniente la captura nacional e internacional de “Pequeño J”, considerado pieza clave en la investigación