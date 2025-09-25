Ponderan gesto de Luz Tito, finalista de Gran Hermano

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, recibió a Luz Tito, la joven jujeña finalista de la última edición de Gran Hermano, quien anunció su decisión de donar la vivienda obtenida en el certamen para la construcción de un centro de atención a víctimas de violencia por motivos de género.

Desde el municipio se avanzará en la gestión de un espacio físico para que el proyecto pueda concretarse en la capital jujeña, en beneficio de toda la comunidad.

En este marco, el intendente Jorge dijo que era "una maravilla tener una persona tan luminosa como Luz, como su nombre. No solo es una bella mujer, sino también muy inteligente, sensible y solidaria, como todo el pueblo jujeño. A pesar de su triunfo y de sus logros como influencer y modelo, con un futuro deslumbrante, ella decidió destinar su premio a una causa que nos interpela profundamente, como es la violencia de género".

Luego agregó que "esto demuestra su gran corazón y compromiso social. Desde el municipio vamos a trabajar activamente para que su sueño se cumpla en esta ciudad".

Por su parte, Luz Tito manifestó estar "muy feliz por la oportunidad. Una de las razones por las que entré a la casa fue para ayudar a quienes lo necesitan, y siento que este tema es muy importante en la sociedad. Como mujer quiero aportar desde mi lugar y me encantaría hacerlo en mi provincia, donde crecí. Infinitas gracias porque sin este apoyo no sería posible".

Acompañaron al intendente en el recibimiento de Luz Tito el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio; y el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea.