Maratón Termas de Reyes

Hoy la Comunidad Aborigen de Termas de Reyes, con el apoyo de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, llevará adelante el maratón con recorridos de 4, 8 y 18 kilómetros, en categorías femenino y masculino libre, a partir de las 9.30. Habrá premiación para los tres primeros lugares de cada distancia.

Al respecto, Gustavo Caliva, subdirector de Deportes y Recreación, celebró la colaboración del organismo en la organización de la competencia, destacando que "entusiasma por el circuito, que es muy atractivo y desafiante".

La prueba de 18 kilómetros partirá desde la Laguna de Yala hasta el puente de Termas de Reyes; la de 8 kilómetros tendrá como punto de inicio el puente de Termas, subirá hasta el mirador clásico y retornará completando dos vueltas; mientras que la de 4 kilómetros también se largará desde Termas de Reyes, con llegada en el mismo lugar.

Por su parte, Rolando Fabio Farfán, presidente de la Comunidad Aborigen de Termas de Reyes, agradeció el acompañamiento municipal y resaltó que la competencia se desarrollará en un entorno de gran atractivo turístico, complementando la belleza de la Laguna de Yala.

Asimismo, Yesica Lourdes Goyechea precisó que entre las 8 y las 9 de la mañana, en la sede de la Comunidad se podrán acreditar a los atletas locales, del interior y de otras provincias.