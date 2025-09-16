Se inicia el cronograma para el ingreso a primer año 2026

El Ministerio de Educación anticipó que en octubre iniciará el cronograma de ingreso a primer año 2026 en las escuelas secundarias de gestión estatal.

"Se mantiene el sistema mixto", adelantó la ministra de Educación de la provincia Miriam Serrano, y aclaró que en aquellas escuelas donde la demanda no supere las vacantes, la asignación es directa. Mientras que, en las instituciones donde los aspirantes superen la disponibilidad, se realizará el proceso de asignación y distribución de vacantes.

"En 20 instituciones que mantienen una sobre demanda histórica se realizará una instancia evaluativa. En el resto de las escuelas sobre demandadas continúa el proceso de asignación a través de Inprojuy", aclaró Serrano.

Este año, el Ministerio sumará una nueva propuesta integral para favorecer la transición entre el nivel primario y el secundario. "Tendremos los 'Sábados de escuelas abiertas' que se llevarán a cabo en 5 escuelas secundarias, los días 4, 11 y 18 de octubre", anticipó la ministra.

Explicó que este programa está abierto a todos los estudiantes de 7° grado y sus padres o tutores. "Se ofrecerán clases de consulta sobre lengua y matemática, acompañamiento socio emocional y charlas informativas sobre la oferta educativa y otros temas de la realidad escolar". Las 5 escuelas habilitadas con esta propuesta son: Bachillerato Provincial N° 2 "Gob. Jorge Villafañe", Colegio Polimodal N° 33, Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA Gral. Belgrano", Colegio Secundario de Arte N° 425 y Escuela de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada".

Adicionalmente, el 6 de octubre se realizará la Jornada de Puertas Abiertas "Las familias van a la escuela" en las instituciones de nivel primario, "donde estudiantes de 7° grado y sus familias recibirán información sobre las ofertas educativas y podrán aclarar dudas referidas al procedimiento de asignación de vacantes", señaló la ministra.

Finalmente, Serrano instó a las familias a conocer la variada oferta educativa de la provincia. "Cada plan de estudios responde a diferentes intereses: ciencias, comunicación, turismo, ambiente, economía, robótica y programación, entre otras orientaciones", destacó.

Fechas clave a tener en cuenta serán del 13 al 17 de octubre: 1° pre inscripción de ingresantes (se seleccionará sólo una institución educativa de preferencia); el 28 de octubre será la primera instancia de asignación y distribución de vacantes a través de Inprojuy; y el 31 de octubre será la instancia evaluativa. Se puede acceder a más información en https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/.