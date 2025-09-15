Municipalidades firmaron convenios

En el marco de un trabajo conjunto entre el sector privado y los municipios del departamento Ledesma, se concretó días atrás la firma de un importante convenio entre los municipios de Calilegua, Fraile Pintado, El Talar, Caimancito y la empresa Ledesma.

El acuerdo establece la donación de 5.000 bolsas de cemento al municipio de Calilegua, que se destinarán a continuar con la obra de pavimentación de la avenida Juan Pablo II en el barrio Papa Francisco. El intendente Raúl Chávez, destacó la importancia de este aporte: "Valoramos mucho el trabajo realizado en la primera etapa, que fue de 4.000 bolsas, y que hoy nos permite recibir un nuevo apoyo de la empresa. Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, podremos avanzar en la obra y mejorar la calidad de vida de los vecinos", expresó.

PARA EL TALAR | UNA DONACIÓN DE 1.600 BOLSAS DE CEMENTO

Ese mismo día, se rubricó el convenio entre la Municipalidad de Fraile Pintado y la empresa Ledesma, también por la donación de 5.000 bolsas de cemento, que serán utilizadas para obras públicas dentro del ejido municipal. Una de las prioridades será la pavimentación del camino donde está ubicada la ex Sala Bracamonte, futuro Centro Cultural, dijo el intendente José Mario Cardozo.

Días después, se firmó el acuerdo con la Municipalidad de El Talar para la entrega de 1.600 bolsas de cemento destinadas a la pavimentación de las calles del barrio Boca.

Finalmente, en el transcurso de esa jornada se realizó la firma del convenio con la Municipalidad de Caimancito, que recibirá 3.000 bolsas de cemento para la pavimentación de calles de la localidad, destacó el intendente Daniel Gurrieri.

Durante el encuentro, Federico Gatti, administrador general de la empresa Ledesma, resaltó el compromiso de la compañía con las comunidades del departamento: "Estos aportes son beneficios directos para los vecinos. Trabajamos en coordinación con cada municipio, entregando el material en forma programada y transparente, de acuerdo a su capacidad de acopio. Queremos que estas obras se concreten lo antes posible y mejoren la infraestructura de cada localidad".

El acto tuvo lugar en la Administración del Ingenio Ledesma y contó con la presencia de los intendentes de Calilegua, Fraile Pintado, El Talar y Caimancito, quienes agradecieron el aporte que permitirá continuar avanzando en obras de infraestructura vial en beneficio de la comunidad.