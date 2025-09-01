El 5 de septiembre será la Cultural Fest 2025

Empiezan a palpitarse los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y, como parte de las actividades previas, el próximo viernes 5 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural.

Empiezan a palpitarse los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y, como parte de las actividades previas, el próximo viernes 5 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural.

CELESTE RODRÍGUEZ PRESENTE EN LA CULTURAL FEST

El show principal estará a cargo de Cele Rodríguez una joven cantante de cumbia. Las entradas tienen un costo de 2 mil pesos y se pueden adquirir hasta el miércoles en el Ente Autárquico Permanente, en los horarios de 9 a 13 y de 18 a 20 horas.

Todo lo recaudado se destinará a los colegios para con la construcción de carrozas. La comunidad estudiantil está lista para disfrutar de la experiencia FNE 2025

Pintada estudiantil

El "Ente" recordó a la comunidad estudiantil que los colegios que deseen participar de la jornada, tienen tiempo de inscribirse hasta este viernes 5 de septiembre en la sede del Ente Autárquico Permnanente ubicado en la calle Belgrano 1485