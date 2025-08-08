¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil 2025

El Colegio Nueva Siembra tiene a su nueva representante 2025

En la noche del viernes fue elegida María Emilia Fermi como la sucesora de  Isabella Gelmetti.

Viernes, 08 de agosto de 2025 23:30

La noche del viernes se vistió de fiesta y emociones en la sede del Colegio Nueva Siembra, cuando fue elegida para ser la representante 2025 María Emilia Fermi, también junto a ella fueron nombradas como 1a Princesa Celina Mealla y como 2a Princesa Rocío Celeste Lozano Ulloa.

Nadie se quiso quedar afuera del festejo, participaron alumnos de la primaria mostrando su destreza y energía en los bailes, como así también los más pequeños de la institución y la promo de 7° grado también.

Nadie se quiso quedar afuera del festejo, participaron alumnos de la primaria mostrando su destreza y energía en los bailes, como así también los más pequeños de la institución y la promo de 7° grado también.

En la ocasión también se presentó a la mascota que va a participar del finde estudiantil, el armadillo será el que represente a los chicos del colegio en el estadio 23 de agosto, la noche se completó con una banda en vivo tocando temas clásicos del rock argentino, culminando con el baile de la promo 25.

Así es como el nombre de María Emilia se suma a la ilusión que tendrán las soberanas el 14 de septiembre en la elección capital en Ciudad Cultural.

