Maitena representará a los alumnos de Todos Juntos

En un boliche del acceso sur, esta tarde los chicos de la Asociación Todos Juntos eligieron a Maitena Rodríguez como su nueva soberana 2025, acompañanado a Maitena también fueron nombradas como Primera princesa Araceli Vargas, Segunda Princesa Gabriela Jurado, Miss Simpatía Ayelén Sánchez y como Chico 10 a Gonzalo Julián.

En un boliche del acceso sur, esta tarde los chicos de la Asociación Todos Juntos eligieron a Maitena Rodríguez como su nueva soberana 2025, acompañanado a Maitena también fueron nombradas como Primera princesa Araceli Vargas, Segunda Princesa Gabriela Jurado, Miss Simpatía Ayelén Sánchez y como Chico 10 a Gonzalo Julián.

La tarde se vistió de fiesta, donde las familias acompañaron a las candidatas con hinchadas bulliciosas y el aliento constante, en la pista se destacaron los alumnos de la asociación donde mostraron toda su destreza en el baile, también engalanaron la tarde con el baile del vals.

Así con la alegría y la energía a flor de piel los chicos de Todos Juntos vivieron su fiesta de elección.