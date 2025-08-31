Continúan inscribiendo

Continúan con las inscripciones para la primera edición de la "Copa Pádel Jujuy Crece con el Deporte". El certamen es organizado de manera conjunta con la Secretaría de Deportes de la provincia y la Unión Jujeña de Pádel y se anota a los interesados hasta el miércoles que viene.

Con importantes premios en efectivo, impulsado por el Gobierno de la provincia, se viene una de las competencias más esperadas, ya que se trata de algo novedoso producto de la importante organización que desde la comisión directiva que encabeza Sebastián Casasco se le viene dando.

El certamen se jugará desde el 16 de septiembre y se estima contar con más de 300 jugadores en categorías tercera hasta séptima en caballeros mientras en damas se jugará de quinta a séptima.

Los interesados en jugar deben anotarse ingresando a la página oficial de la Unión Jujeña de Pádel, allí encontraran un link con el nombre de la competencia, deben seleccionar la categoría y el resto de la documentación que se solicita.

La sede principal será Rural Pádel, pero habrá otras subsedes que se dará a conocer posteriormente, ya que sin dudas depende mucho de la cantidad de paletas que se anoten.

"Se entregará dos millones de pesos en premios, trofeo, indumentaria, los campeones se llevan 400 mil pesos cada uno y todo el contexto que habrá en el torneo, la final será transmitida por streaming, tendremos una cancha con tribunas, con stand relacionado al deporte, con gastronomía, un espacio que tiene que ver fundamentalmente con la familia", remarcó Casasco.

Será la primera edición de muchas, ya que desde la Secretaría de Deportes de la provincia se remarcó que "es un torneo que llegó para quedarse, en Jujuy son muchas las personas que juegan pádel, es un deporte que sigue creciendo, otra vez está en auge y nosotros estamos para acompañar ese desarrollo", apuntó Luis Calvetti.

El nivel de partidos estará garantizado teniendo en cuenta el juego de los jujeños.