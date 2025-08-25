Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron su debut como pareja en Instagram

Luego de varios rumores que los vinculaban, Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación con un romántico posteo en las redes sociales. Según indicaron los portales españoles, la pareja se habría conocido en la fiesta número 18 de la promesa del fútbol y desde entonces, serían inseparables.

Luego de varios rumores que los vinculaban, Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación con un romántico posteo en las redes sociales. Según indicaron los portales españoles, la pareja se habría conocido en la fiesta número 18 de la promesa del fútbol y desde entonces, serían inseparables.

La pareja ya había dejado varias pistas en sus redes sociales dando a entender que estaban juntos, pero faltaba la foto oficial para confirmar del todo el romance. En la imagen que compartió el jugador del Barcelona en su cuenta de Instagram, él y su flamante novia están abrazados, con una mano sosteniendo la de ella y la otra en su cadera. De fondo, un enorme ramo de rosas y globos de corazones.

El posteo viene cargado con un mensaje especial de feliz cumpleaños, debido a que la rosarina está celebrando su natalicio número 25.

Cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Según medios españoles, la actual pareja se habría conocido en el megafestejo que el futbolista realizó por su cumpleaños número 18, con una concurrencia de 200 invitados, entre ellos los argentinos Duki, Bizarrap y Nicki Nicole.

“En la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, sí que fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada”, contó el periodista español Javier Hoyo en su cuenta de TikTok. Desde entonces, la pareja se volvió inseparable.

El fin de semana pasado, Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos tomándose un avión privado a Mónaco para disfrutar de los días libres que el club le dio al futbolista. El romance avanzó de manera tal que la rosarina se habría mudado a la mansión de Yamal.