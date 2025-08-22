¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Andis
Andrea del Boca
Humahuaca
Concesionario Rolcar SA
Mindfulness
Andis
Andrea del Boca
Humahuaca
Concesionario Rolcar SA
Mindfulness

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tras un receso, vuelve hoy

“Luces de Milonga” en Caja

Será a partir de las 20 h con entrada libre y a la gorra para disfrutar del tango

Viernes, 22 de agosto de 2025 12:49

Luego del breve impasse durante julio, hoy  vuelve al Centro de Arte Joven Andino (Caja): el ciclo “Luces de Milonga”, la propuesta de tango con entrada libre y modalidad a la gorra, para reconectar a tangueros, curiosos y quienes quieran acercarse por primera vez al ambiente milonguero con calor, ritmo y camaradería

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego del breve impasse durante julio, hoy  vuelve al Centro de Arte Joven Andino (Caja): el ciclo “Luces de Milonga”, la propuesta de tango con entrada libre y modalidad a la gorra, para reconectar a tangueros, curiosos y quienes quieran acercarse por primera vez al ambiente milonguero con calor, ritmo y camaradería

La propuesta está pensada para todas las edades y niveles. No hacen falta conocimientos previos, basta con animarse a sumarse a la pista o simplemente dejarse envolver por la atmósfera del tango. “Nuestra intención siempre fue sumar a gente de todas las edades que le guste el tango. Muchas personas se animan a dar sus primeros pasos y se sorprenden al encontrar también gente joven”, comparte con entusiasmo Neyen Chosco, una de las organizadoras, junto a Liliana Alfaro

El ciclo nació a fines de 2017 con la misión de hacer del tango un espacio de práctica y convivencia. Impulsado por José Irrumberry, Neyen y Lilen Chosco, y Liliana Alfaro, comenzó en la Glorieta de la Plaza Belgrano, pasó por el hall del Centro Cultural Select y la Facultad de Humanidades de la UNJu, incluyendo encuentros con clases y exhibiciones

Hoy, se consolida en el predio de Caja, en Alvear 534, que a partir de esta noche cobrará vida nuevamente al compás de las milongas para bailar y reactivar esa conexión cultural que el tango logra despertar. Ya sea que uno baile, observe o simplemente se adentre por curiosidad, la pista está establecida, una noche para compartir, emocionar y, sobre todo, calefaccionar los corazones al ritmo del 2x4.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD