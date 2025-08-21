Jueves con máxima de 25 grados

Comenzó una nueva jornada en San Salvador de Jujuy y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy será un día caluroso ya que se anticipan 25 grados de temperatura máxima. Podemos decir que la temperatura máxima de hoy es un “anticipo” de la temperatura a la que llegaría la máxima mañana según lo anuncia el SMN que estaría por encima de los 30 grados.

El cielo está algo nublado.

En la zona de los valles y el ramal se espera que la temperatura máxima hoy llegue a los 27 grados.

En Humahuaca amaneció con el cielo despajado y se espera para hoy una temperatura máxima de 19 grados. Será una jornada ventosa ya que rige una alerta por viento zonda para las zonas de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En La Quiaca el día comienza con 2 grados bajo cero. Para hoy se espera una máxima de 18 grados. También rige alerta por viento zonda para Yavi, Rinconada, Santa Catalina, Susques con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.