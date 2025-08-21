Nueva iluminación en el Mercado de Concentración y Abasto

El intendente Raúl “Chuli” Jorge recorrió el Mercado de Concentración y Abasto, ubicado sobre la avenida Almirante Brown, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, donde se puso en funcionamiento un nuevo sistema de iluminación. La obra, que abarcó tanto el interior como el exterior del mercado, busca mejorar las condiciones de trabajo de los puesteros, reforzar la seguridad en la zona y modernizar este emblemático edificio, cargado de historia local.

“Aquí en la avenida Almirante Brown el mercado asume una centralidad más que importante no solo para el vecindario sino para toda la ciudad, y así como trabajamos en el mercado 6 de Agosto, que lo transformamos en algo tan digno y turístico, es importante también venir aquí tras reclamos de los puesteros y poner el foco en este edificio histórico”, expresó el intendente durante el recorrido por la zona recientemente intervenida.

Jorge destacó la intervención sobre la vereda del mercado, que ahora luce completamente renovada gracias al nuevo sistema de luminarias, “era importante también darle valor a toda la vereda que ha quedado estupendamente iluminada para potenciar este eje comercial y tan dinámico para la ciudad que es la Almirante Brown, así que muy contento viendo el efecto lumínico en esta zona, toda esta obra que pone en manifiesto que la Dirección de Mercados se sigue preocupando por mejorar el interior, se han hecho trabajos de iluminación interna para potenciarlo”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, subrayó la importancia de una planificación a largo plazo en materia de infraestructura lumínica, “tiene que ver mucho con la paisajística, pero fundamentalmente con una política de Estado que viene desarrollando el intendente Jorge desde el día uno de su gestión, que se intensificó a partir del año 2011, que hizo que la ciudad hoy cuente con un 54% de iluminación LED en todas sus calles, en los diferentes barrios”.

Además, Marenco resaltó el acompañamiento provincial y la visión ambiental, “el aporte también que tuvo en su momento el programa provincial ‘Jujuy Iluminada’, y todo lo que tiene que ver con la iluminación ornamental que vamos realizando desde la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Servicios Eléctricos, que no solamente tiene que ver con la paisajística, sino también con el cuidado del medio ambiente y, fundamentalmente, con generar menores egresos en cuanto a gastos para optimizar el funcionamiento de la municipalidad”.

Finalmente, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, adelantó que esta intervención es parte de un plan más amplio de renovación del sistema lumínico en los distintos mercados, “estamos tratando de cambiar la luminaria de todos los mercados, no solamente de este, pronto seguiremos con la calle Rivadavia para que quede todo con una iluminación homogénea. Agradecemos a la Secretaría de Servicios Públicos que nos dio una gran mano para la instalación de todos estos artefactos. Vamos a seguir adelante para modernizar al mercado que es un edificio emblemático de la ciudad”.