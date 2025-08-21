De fiesta con Uriel Lozano, Iberia y Sonido Mazter

El Complejo Ibiza se viste de fiesta para celebrar a lo grande la gesta jujeña del Éxodo. Es un homenaje que se vive en toda la provincia.

Ibiza se suma a las celebraciones con dos noches de espectáculos, en el escenario más grande del norte argentino. Mañana la cita es con artistas de cuatro estilos diferentes, como son la cumbia santafecina con todo el romanticismo de Uriel Lozano; lo mejor del folclore tradicional con Sentimiento Mansero, el ritmo tradicional y reconocido desde México, de Sonido Mazter y finalmente la alegría de los embajadores jujeños del carnaval, el grupo Coroico.

Y el sábado, el escenario será para el Grupo Iberia, que llega desde Bolivia; nuevamente Sonido Mazter; y para completar la noche, llegará uno de los referentes de la cumbia jujeña, como es Gastón y la agrupación Santa Fe. Las entradas anticipadas se consiguen en avenida El Éxodo 137.