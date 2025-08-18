Una sentencia Civil dejó sentada jurisprudencia

Un reciente fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial de la provincia, rechazó una demanda en contra del conductor de un vehículo, que lamentablemente embistió a una adolescente y a causa del violento impacto, perdió la vida y la sentencia marcó jurisprudencia.

Se trata de un siniestro vial ocurrido la madrugada del 26 de diciembre de 2022 en la ciudad de Humahuaca, donde el conductor de un vehículo marca Ford Ecosport circulaba por un tramo de la ruta nacional Nº 9 y no logró eludir la figura de una adolescente de 17 años, que cruzó y terminó siendo embestida.

Oportunamente la Justicia ordinaria jujeña había imputado por la presunta autoría de "homicidio culposo" a Carmelo Balderrama (47) y desde entonces siguió el proceso judicial representado por Nicolás Corte.

La Sala III de la Vocalía 9 de la Cámara en lo Civil y Comercial, días atrás resolvió rechazar la demanda promovida por los progenitores de la víctima, sentando jurisprudencia en la provincia, y con estos antecedentes, el conductor puede ser declarado inocente en el juicio oral en el fuero Penal, que está pronto a comenzar.

Este fallo valoró los informes de las pericias del Departamento de Criminalística, que determinó que el conductor circulaba en total lucidez, a una velocidad prudente, en un vehículo autorizado para la circulación e intentó por todos sus medios y actos reflejos eludir la figura de una adolescente que había intentado cruzar la ruta nacional.

Además se sustanció la declaración de una testigo, quien trabaja en el transporte alternativo de pasajeros en la ciudad de Humahuaca y minutos previos al siniestro vial, había alertado a base operacional que en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, una adolescente intentó abalanzarse sobre su vehículo, pero la conductora logró eludirla.

El incidente vial que tuvo como desenlace una fatalidad, dejó en estado de depresión al conductor del vehículo, un hombre que se dedica al trabajo de campo y tuvo que vender casi todas sus pertenencias para afrontar los gastos judiciales.

"Desde el primer momento que contraté a mi abogado, le manifesté mi inocencia. Yo en primer lugar lamento profundamente haber protagonizado un accidente donde falleció una chica, no puedo imaginarme cómo se deben sentir sus padres, pero al momento del accidente, yo viajaba con mi señora, con mis hijos y es algo que nos va a marcar para siempre. Es por eso que con este fallo, nos da algo de alivio, estamos en el proceso de comprender que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar el hecho y lamentablemente no lo pudimos hacer", le dijo a nuestro diario Carmelo Balderrama.

El rechazo a la millonaria demanda que se le pretendía imponer al conductor del rodado, va a ser determinante en la producción de los alegatos en el juicio oral y público que debe afrontar el mes que viene.