Presionado Boca visita a la “lepra” mendocina

Boca Juniors visitará hoy a Independiente de Rivadavia (Mendoza) en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Boca Juniors visitará hoy a Independiente de Rivadavia (Mendoza) en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20.30. El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

El "xeneize" comandado por el director técnico Miguel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza.

El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades. Está claro que Boca necesita volver a la senda de la victoria para conseguir un poco de paz en medio de muchas polémicas que se generaron en los últimos tiempos.

Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.

La "lepra" mendocina intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato; en donde se encuentra por encima de su contrincante, en el puesto 11 con 4 puntos.

Estas son las probables formaciones.

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza. Árbitro: Pablo Dóvalo. Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano. VAR: José Carreras. Avar: Diego Romero. Horario: 20.30. Espn Premium.