Encontraron sin vida a un hombre en situación de calle

Un hombre de aproximadamente 30 años, en situación de calle, fue hallado sin vida este jueves por la tarde en la plaza 20 de Junio de Ciudad Perico.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 14:30, cuando vecinos que se encontraban en el espacio verde alertaron a los servicios de emergencia al observar al hombre inerte, sentado en uno de los bancos de cemento, sin presentar signos vitales.

Personal policial de la Unidad Regional Nº 6 y del SAME acudió de inmediato al lugar, confirmando el fallecimiento. Agentes de Criminalística y un médico policial realizaron los exámenes de rigor en el sitio.

Según el informe preliminar de la Policía, no se observaron indicios de violencia en el cuerpo ni en la escena. Tras la inspección inicial, se estableció que la causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Las averiguaciones indican que el fallecido se encontraría en situación de calle y sería oriundo de Colombia. Testimonios recogidos señalaron que solía ser visto en la zona durante las mañanas y que se dedicaba a la limpieza de vidrios en los semáforos cercanos.

El ayudante fiscal de turno intervino en el lugar para supervisar las actuaciones correspondientes. La Justicia, a cargo de la Unidad Regional Nº 6 bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación, investiga las circunstancias precisas del deceso.