Bronquiolitis: “Hasta fines de agosto es la época de mayor contagiosidad”

¿Qué es la bronquiolitis aguda y cuáles son los virus que la provocan?

La bronquiolitis aguda es una enfermedad viral, en el 90% de los casos, que consiste en una obstrucción de la vía aérea y que se dan en menores de dos años, esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero lamentablemente los términos se van achicando a los menores de seis meses, porque son los grupos etarios de mayor peligro y aún más, los menores de tres meses.

¿Por qué?

Porque generalmente la vía aérea del pequeño, del niño, del lactante, incluso del neonato, es muy pequeña y tiene muchas secreciones y suelen generalmente taparse más fácilmente y producir una obstrucción bronquial muy grave, que hace que la demanda sea frecuente y que sea casi directamente a terapias intermedias y terapias intensivas.

¿Cómo está transcurriendo la enfermedad este año, en comparación con años anteriores?

La verdad es que siempre hay picos casi similares en las épocas entre fines de otoño y comienzos de primavera.

Pero en las épocas frías hasta fines de agosto son las de mayor contagiosidad, en las cuales generalmente las terapias intensivas, gracias a Dios, no se llenan como en otras partes del país o del mundo. Pero los casos graves sí se dan, que hacen que los pacientes vayan a formas de salvarles la vida que son extremas, como el alto flujo, la VNI (Ventilación No Invasiva) y la asistencia respiratoria mecánica.

¿Cuál es la particularidad que está teniendo y por qué la necesidad de hablar de esto ahora?

Porque es el pico de la estación en la cual se puede dar la bronquiolitis. Lamentablemente, en este momento también se da asma bronquial, pero el asma bronquial se da en pacientes de mayor edad, que incluso están vacunados.

Los bronquiolitos pueden tomar lactancia materna, que en cierta manera los protege, pero una vez contagiados, desarrollan la enfermedad en forma más grave, y al ser más chiquititos, la morbimortalidad es cada vez más grave.

RUBÉN CAMAÑO

Jujuy no se caracteriza por tener picos epidemiológicos que sean de alta cantidad, contagiosidad y que se transformen en cierta manera como una pequeña epidemia.

Y si bien tanto la consultoría externa de hospitales y de consultorios privados, de guardias externas y de terapias intensivas, no son tan altas como en otras partes del mundo, pero no deja de preocupar ante situaciones que necesitan derivar a los chicos al hospital de referencia.

¿Hubo adelantamiento del pico estacional en Jujuy?

Aparentemente no. Por lo que uno se informa de la epidemiología de la provincia, no. Pero sí están contenidos los cuadros graves, moderados a graves, en los centros de alta complejidad como son el hospital Materno Infantil ("Dr. Héctor Quintana").

¿A qué nivel de ocupación tienen hoy las terapias pediátricas y neonatales en la provincia?

Generalmente la patología es diversa y son ocupadas por pacientes de mayor edad, es decir, por mayores de seis meses. Pero sí no dejan de ser ocupadas por patologías virales graves, que son las bronquiolitis.

¿Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis a los hay que estar atentos?

Tiene un periodo de incubación en un cuadro viral de tres a cinco días, un periodo de estado de casi siete días, y la contagiosidad que va hasta los 30 días.

Es muy contagiosa, se contagia en la familia, y por virus que es de persona a persona, por la tos, es decir, por la formación de aerosoles virales, que pasan de persona a persona. Eso es a través del estornudo, de la respiración, y que duran un tiempo en el aire y así también en las manos, que son las formas en las que se contagian y van desde la obstrucción nasal hasta la dificultad respiratoria caracterizada por el hundimiento del tórax, y la taquipnea, la taquicardia y la tos, junto con la fiebre.

Los virus involucrados son: el 90% es el virus sincitial respiratorio, y hay otros que quedan en el 10%, que son el adenovirus, el rinovirus y algunas bacterias. El germen más grave, aparte del virus sincitial respiratorio, es el adenovirus, que deja secuelas gravísimas en los neonatos.

¿Cuáles serían las recomendaciones que le daría a los papás?

Estar atentos en los menores de 6 meses ante una dificultad respiratoria que implique que no se alimente, que se agite, que se le hunda el pecho, que haga fiebre, que es más de 38, y que se queje.

El quejido es un signo gravísimo, no solo de infección respiratoria viral, sino de infección respiratoria bacteriana que se acerca a la sepsis pediátrica (respuesta extrema y peligrosa del cuerpo a una infección) en menores de 5 años. Hay que tener especial preocupación.

Cuando hay tres órganos que se comprometen, que son el respiratorio, el cardiovascular y el sistema nervioso central, por último, hay que acudir urgente al hospital directamente, no al centro de salud.

¿Cuáles son las principales herramientas terapéuticas disponibles?

Generalmente el tratamiento es sintomático, el oxígeno es el elemento fundamental y las nebulizaciones o los PAF con salbutamol, el primer paso. Los corticoides son discutidos, algunos hacen dexametasona, otros hacen hidrocortisona.

El segundo nivel es el Atrovent, que es un parasimpaticolítico con el oxígeno. Y el tercero es el alto flujo, el VNI (Ventilación No Invasiva) y la asistencia respiratoria mecánica cuando el paciente ya está claudicando en su forma de respirar y está entrando en coma. Eminentemente práctica y grave. Es un desafío para los pediatras sacar adelante a un paciente que va a poner respirador.

¿Qué porcentaje de los niños jujeños contraen esta enfermedad en esta época?

No llega al 30% - 40%. Pero sigue estando dentro de las enfermedades de prevalencia en nuestra provincia, inicialmente.

¿Se puede prevenir con vacunación?

Generalmente no. No hay una vacuna para la bronquiolitis, para el virus sincitial. Se está intentando a nivel mundial incluso con una gama globulina, pero no dan los resultados esperados. Por eso no sale al mercado.