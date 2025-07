Buscan a un conductor que atropelló y se fugó

Un conductor es intensamente buscado por las autoridades policiales de la Unidad Regional 2 de San Pedro, luego de protagonizar un incidente vial en la ruta provincial N° 23 que dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas una niña. El siniestro sucedió en la jurisdicción del municipio de Santa Clara, tras el cual los lesionados fueron trasladados al hospital “Guillermo Paterson” de la ciudad de El Ramal.

El incidente fue alertado a la Seccional 28° del mencionado poblado el pasado domingo, cuando alrededor de las 20.30 un transeúnte circulaba por la ruta 23 y se encontró con tres personas con visibles heridas, además de una moto derrapada sobre la cinta asfáltica.

Por esa razón, minutos más tarde se constituyó en el lugar el personal del Same para realizarles las primeras curaciones a los tres ocupantes del rodado.

También llegaron hasta el escenario del hecho los uniformados, quienes se entrevistaron con los dos mayores de edad que circulaban en la moto. Los mismos aseguraron que se desplazaban en la moto de 150 cc. de cilindrada por la ruta 23, en sentido norte-sur rumbo a la localidad de Santa Clara.

En ese contexto, cuando los motociclistas se encontraban a aproximadamente un kilómetro del puente sobre el Arroyo Colorado fueron impactados de atrás por una camioneta que circulaba en la misma dirección.

Como consecuencia, el conductor del rodado de menor porte perdió el control, derrapó y los tres ocupantes cayeron al suelo. A esto agregaron que alcanzaron a ver que se trataba de una camioneta tipo pick up, a la que rápidamente la perdieron de vista por la velocidad y la oscuridad de la zona.

Tras narrar lo sucedió, los tres heridos, un hombre una mujer mayores de 18 años, y una pequeña de 7, fueron trasladados al hospital “Guillermo Paterson” de la ciudad de San Pedro. En el nosocomio fueron diagnosticados con politraumatismos, por lo cual debieron permanecer internados en observación y fuera de peligro.

Por otro lado, con respecto a quien manejaba la camioneta, este diario pudo saber que el mismo aún no fue identificado. Para ello trabajó en el escenario del siniestro el personal de Criminalística, que se encargó de recolectar las pruebas que permitan dar con el paradero del vehículo protagonista y su propietario.