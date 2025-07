Heladas, prevención y asistencia

Consultado sobre los efectos de las heladas en la zona, Félix Pérez remarcó la necesidad de trabajar en la prevención. Recordó que recientemente se llevó adelante una charla con el meteorólogo Juan Navarro, orientada a productores de toda la provincia. "La idea es que se puedan tomar decisiones informadas, por ejemplo, optar por cultivos de hoja en lugar de frutos ante riesgos de helada", explicó.

Respecto al impacto de las últimas semanas, reconoció que hubo pérdidas de animales en localidades como Catua y detalló que desde Codepo se respondió con el envío de forraje, leña y combustible. No obstante, sostuvo que estas medidas no son suficientes. "Necesitamos trabajar desde la base, hacer un plan integral que contemple refugios y corrales con techo. Esto no es solo tarea del Estado, también debe haber un compromiso del productor y los municipios".

En esa línea, adelantó que ya están elaborando presupuestos para estimar el costo de los corrales por productor y avanzar con un censo ganadero que permita planificar a largo plazo. "Catua es una zona donde llueve y nieva todos los años. Lo que más me duele es que los animales están a la intemperie. Si no hacemos algo estructural, las pérdidas seguirán ocurriendo cada invierno y eso va a terminar en el abandono del campo", lamentó.