Velázquez: "Retornar a la victoria frente a Colón"

Rodrigo Velázquez, quien volvió a jugar como titular en la caída frente a Temperley, aseguró que el equipo está preparado para estar en la cima del torneo hasta las últimas fechas, pese al traspié del domingo.

"Hay que dar vuelta la página y pensar en Colón. Tenemos que hacernos fuertes para seguir peleando bien arriba. Siempre la idea es sumar y seguir en la punta. Esperamos el aliento de los hinchas como siempre para volver al triunfo todos juntos", dijo.

El sampedreño no estaba en un partido desde el inicio desde la fecha 5 en la derrota por 1 a 0 con Estudiantes de Buenos Aires en Jujuy.

"Me sentí muy cómodo en el equipo con la confianza que me da Matias (Módolo) y mis compañeros. Hacía varias fechas que no jugaba de titular y me sentí muy bien. Pero triste por la derrota", se lamentó.

El juvenil sostuvo que fue una derrota que dolió, que no la esperaban, ya que hicieron un buen partido y tuvieron al menos 10 chances de gol. Velázquez profundizó que "no fue justo el resultado, pero en este deporte se gana con goles y nosotros no pudimos convertir. Por eso nos vamos con las manos vacías. Yo tuve una en el primer tiempo que no la pude agarrar bien y se fue al lado del palo".

"Yo estaba cerca de la jugada del penal, no sé qué vio el árbitro. Hubiera cambiado el partido si lo cobraba. No sirve de nada hablar de los árbitros, no se puede volver el tiempo atrás. La realidad es que no nos están favoreciendo los fallos", recordó en alusión a la clara infracción que sufrió "Tortuga" Fernández en el área chica que Pablo Giménez ignoró.

"Queremos volver a la senda del triunfo. Los hinchas deben estar molestos por la derrota pero tienen que saber que este equipo se va a entregar. Los que estuvieron en la cancha vieron que peleamos hasta el final y no bajamos los brazos nunca", cerró.

Por su parte, anoche, AFA dio a conocer el árbitro para el domingo a las 18.15 en el "23". El elegido fue Ariel Penel, secundado Juan Mamaní y Federico Cano, siendo el cuarto referí Guillermo González.

(Marcelo De Santis).