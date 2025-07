Más personas recurren a Cáritas por ayuda

Cada día alrededor de quince personas se acercan a la sede de Cáritas Jujuy, ubicada en calle San Martín 646, en busca de contención, alimentos, ropa, calzado o simplemente alguien que escuche. En el marco de una crisis social y económica cada vez más profunda, la institución —a través de su área de asistencia inmediata— ha experimentado un notable incremento en la cantidad de personas atendidas, pasando de una o dos por jornada hace poco más de un año, a una cifra diaria que oscila entre diez y quince. En entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Aníbal Cruz, referente del área de asistencia inmediata de Cáritas, describió con detalle el funcionamiento cotidiano y el perfil de las personas que hoy recurren a la organización. “La mayoría de los que vienen están en situación de calle. Son varones, aunque también recibimos mujeres y algunas familias que han atravesado situaciones extremas como incendios o desalojos”, explicó.

Cruz destacó que el trabajo de Cáritas se basa fundamentalmente en la recepción, clasificación y distribución de donaciones. “Recibimos todo tipo de aportes: ropa, calzado, mercadería, colchones, camas. Muchas veces son elementos voluminosos que la gente no puede acercar, por eso contamos con un vehículo para retirarlos, generalmente los lunes y viernes. También pedimos que, si es posible, las donaciones se lleven a las parroquias de cada barrio, que están integradas a nuestra red”.

El incremento de personas que se acercan a la sede no sólo responde a una necesidad creciente, sino también a una mayor visibilidad del trabajo que realiza la institución. “Tenemos redes sociales, Facebook e Instagram, donde publicamos nuestras actividades con mucho cuidado y respeto por las personas. No sé si se pasa la voz entre ellos, pero claramente la demanda aumentó muchísimo”, señaló Cruz.

Según detalló, los barrios más cercanos a la sede concentran gran parte de las situaciones de vulnerabilidad: “Belgrano, El Chingo, San Martín, la zona del río Xibi Xibi, Juan Galán… Son lugares donde muchas personas viven en autos, en la terminal vieja, en hospitales, o incluso debajo del puente Otero. Son puntos donde sabemos que se refugian quienes no tienen un techo”.

Aunque el perfil más frecuente es el de varones adultos, también hay casos de familias enteras. “Nos tocó asistir a una familia que perdió su casa por un incendio en Campo Verde, y a otra en Alto Comedero. También a abuelos que tienen a su cargo a sus nietos. Siempre que nos enteramos por los medios o por algún contacto, vamos al lugar, hacemos un relevamiento y tratamos de ayudar con lo que tenemos”, relató.

Además del trabajo en sede, el equipo de Cáritas actúa en el territorio, asistiendo a merenderos y espacios comunitarios que funcionan en distintos barrios. “Si tenemos un excedente o una donación específica, lo canalizamos también hacia esas redes solidarias”, añadió Cruz.

Con la llegada del clima más templado, las necesidades también cambian. “Ahora que está pasando el frío más intenso, pedimos ropa más liviana: remeras, buzos, pantalones tipo jogging, y especialmente zapatillas de varón, del talle 38 al 42. Esos son los más solicitados. También siguen siendo útiles los alimentos no perecederos y productos de higiene personal”, puntualizó el referente.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la sede de San Martín 646 de lunes a viernes entre las 9 y las 13. Luego de ese horario, el equipo suele salir a buscar donaciones grandes previamente acordadas. También es posible comunicarse a través de las redes sociales de Cáritas Jujuy, donde se encuentran los números de contacto.

“Siempre pedimos que antes de traer algo nos consulten. Hay cosas que quizás no son urgentes o que no podemos almacenar en el momento. Todo sirve, pero necesitamos organizarnos bien para que la ayuda llegue a quien verdaderamente la necesita”, remarcó.

Para Cruz, una de las claves del trabajo de Cáritas está en el acompañamiento afectivo. “Muchas veces las personas no vienen solo por una campera o un paquete de arroz. Vienen porque necesitan hablar, ser escuchadas, recibir una palabra amable. La contención emocional es tan importante como lo material. Nos esforzamos para que nadie se vaya con el corazón más vacío del que llegó”.

El desafío es constante y creciente. Pero también lo es la voluntad de responder con humanidad y compromiso. “Siempre decimos que todo suma. Lo que a uno le parece poco, para otro puede ser mucho. Un par de zapatillas, una manta, una palabra. Cáritas está para ayudar, pero necesitamos del compromiso de toda la comunidad”, concluyó.