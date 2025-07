En memoria de "Locomotora" Oliveras: 10 frases que la inmortalizan

Alejandra “Locomotora” Oliveras peleó hoy su batalla final. La multicampeona mundial de boxeo, quien en los últimos días luchó con valentía tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, falleció, dejando un profundo dolor en el mundo del deporte y en todos quienes la admiraron.

Mientras permanecía internada bajo observación médica, miles de seguidores y colegas del boxeo enviaron mensajes de apoyo, esperando un milagro. Sin embargo, este 28 de julio de 2025, la "Locomotora" se detuvo para siempre, pero su legado de coraje, fuerza y frases inspiradoras seguirá vivo en la memoria de quienes la vieron triunfar dentro y fuera del ring.

A lo largo de su vida, la Locomotora demostró una y otra vez su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Desde su infancia marcada por la pobreza hasta sus años en el ring, siempre peleó contra todo pronóstico.

Mientras el país entero lamenta esta perdida, repasamos algunas de sus frases más potentes, que inspiran a miles y muestran que su legado va mucho más allá del boxeo:

1- “No se nace campeón, se hace campeón con hambre, con sacrificio y con lágrimas.”

Una declaración que sintetiza su historia personal, desde la infancia en la pobreza hasta el podio del boxeo mundial.

2- “La vida me pegó más fuerte que cualquier rival, pero yo me paré igual.”

Oliveras suele repetir esta frase en sus charlas, dejando en claro que las batallas verdaderas están fuera del ring.

3- “El miedo es una excusa para no pelearla.”

Fiel a su carácter, la Locomotora desafía a sus seguidores a salir del lugar de confort.

4- “Yo soy campeona del mundo porque no me rendí cuando todos me dijeron que no iba a poder.”

Una respuesta directa a quienes dudaron de ella por su origen humilde y género.

5- “No te rodees de gente que te apague el fuego, buscá los que te lo alimenten.”

Una invitación a construir vínculos que potencien, no que frenen.

6- “Si vas a soñar, soñá en grande. Y después levantate y hacelo realidad.”

En su discurso motivacional, insiste en que los sueños sin acción no alcanzan.

7- “Cada cicatriz que tengo es una medalla de guerra.”

Oliveras convierte el dolor en un símbolo de orgullo y de resistencia.

8- “La disciplina le gana al talento cuando el talento no se entrena.”

Una de las frases que más circula en redes, sobre todo en ámbitos deportivos.

9- “Yo no peleo solo por mí. Peleo por todas las mujeres que se animan a cambiar su destino.”

Comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres, su mensaje va más allá del deporte.

10- “A mí me dijeron que no servía para nada. Por eso me entrené para ser imparable.”

Con esta frase, resume cómo convirtió el desprecio en combustible para su éxito.

Frases plus:

11. ¡Tenes salud!, eso no hay plata que lo pague.

12. Dale para adelante, hacé lo que sientas. Sacá la mejor versión de vos mismo.

13. ¿A qué le vas a tener miedo?, si te vas a morir. La gente le tiene miedo a todo, Luchá!.

Después de retirarse del boxeo profesional, Alejandra Oliveras reinventó su carrera como entrenadora, influencer y motivadora. Sus frases circulan a diario en TikTok, Instagram y YouTube, donde millones de personas encuentran en su testimonio un impulso para seguir luchando.

Firme, directa y siempre encendida, la Locomotora demuestra que hay victorias que no se consiguen en un ring, sino en la vida cotidiana.