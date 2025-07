"Elena Roger en concierto" abrirá la Fiesta del Libro de Jujuy

La gran cantante argentina Elena Roger será la figura en la apertura de la tan esperada 21º Feria del Libro de Jujuy "Los sentidos a escena", en su edición 2025.

Elena Roger en Concierto se presentará el jueves 7 de agosto a las 22, en la sala mayor del Teatro Mitre (Alvear 1009). Estará acompañada por el pianista Nicolás Guersch. Tras semejante inauguración, la feria del libro continuará hasta el 17 de agosto.

Juntos ofrecerán un recorrido por las canciones de las comedias musicales más emblemáticas que protagonizó Elena, como ser, "Los miserables", "Evita", "Piaf", "Passion", "Mina... Che Cosa Sei!?!?", una propuesta que rinde homenaje a la mítica artista italiana Mina Mazzini, entre otros.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar del elegante repertorio de una artista multifacética en una noche íntima e inolvidable. Será un show que recorrerá bellas canciones y relatos llenos de historia y emoción.

"No llores por mí Argentina" (Don't cry for me Argentina), "Je ne regrette rien", "La vie en rose", "Un anno d' amore", "Loving you", "Balada Para Un Loco", son algunas de las melodías que acompañarán la majestuosa voz de Roger.

Después de recorrer escenarios imponentes en Londres, Broadway y Buenos Aires, Elena Roger está de gira por el país con un show que la muestra más genuina que nunca.

"Elena Roger en Concierto", la artista llegará con esta gira, también a Chile, España y Uruguay.

Elena eligió un formato más chico, aunque lo lleve a escenarios grandes, para ofrecer un tono íntimo.

Las entradas están en venta por el link de la feria del libro, linktr.ee/feriadellibrojujuy o en la boletería del Teatro Mitre, y también por autoentrada.com.

Elena es conocida internacionalmente por haber sido elegida por Andrew Lloyd Webber para interpretar el papel de Eva Perón en la ópera musical "Evita" en el reestreno de la obra en Londres en 2006 y en 2012 en Nueva York. Es conocida también por haber ganado, en 2009, el Premio Olivier a la mejor actriz en obra musical por su actuación protagónica en "Piaf", pieza teatral basada en la vida de la cantante francesa Edith Piaf.

Trabajó en teatro musical, cine y televisión.

En la televisión argentina realizó papeles destacados en la primera temporada de "Floricienta" en el papel de la gitana Mora; en "Hombres de honor" como la prima de Luca (Gabriel Corrado) y en "El sodero de mi vida".

En teatro ha trabajado en "Mina...Che Cosa Sei? de su coautoría, un musical en el que se homenajeó a la cantante italiana Mina Mazzini. También trabajó en "La Fiaca", "Houdini, una Ilusión Musical", "Tango por Dos", "Jazz Swing Tap" (2003), "El Pelele" (2003), "El Violinista en el Tejado" (2002), "Hermenegildo" (2002), "Mi Bello Dragón" (con dirección de Enrique Pinti), "Fiebre de Sábado por la Noche" (2001), "Los Miserables" (2001), "La Bella y la Bestia" (2000), "Nueve" (1998), "Yo Que Tú Me Enamoraba" (1997), etc. Y en 2015 estrenó en el Teatro Picadero de Buenos Aires, "Ay, Carmela" de José Sanchís Sinisterra.