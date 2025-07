El Cedems mantuvo reunión con el Gobierno

El gremio de Cedems mantuvo esta mañana una reunión con el Gobierno provincial en donde se conversaron con autoridades del Ministerio de Hacienda y Educación.

Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, gremio que nuclea a los educadores del nivel medio de la provincia aclaro “esta no fue una reunión por paritarias, aclaremos eso en primer lugar. Se conversó con integrantes del Gobierno y pusimos en claro una circular que salió anoche en donde se hicieron algunas aclaratorias y nosotros dijimos que no está tipificado que le vayan a pagar el ítem frente a alumnos a los preceptores que lo venimos reclamando desde principio de año”.

Sosa explicó que en la circular asegura que se va a pagar de acuerdo a la categoría de cumplimiento horario, “nosotros pedimos que sea fijo para todos, porque todos los preceptores están frente a alumnos por lo que hubo una concesión y a todos los preceptores se les va a pagar lo mismo por estar frente a alumnos”.

Comento también que no hay aumento al salario básico porque no hubo ofrecimiento por parte del Gobierno. Aclaro que si hay aumentos en negro. Además, reclamaron que el llamado a negociación sea con tiempo y no cuando están por comenzar a liquidar los haberes.

Sostuvo que mañana hay asamblea por lo que convocan a toda la comunidad docente a que participe. En ella se decidirá la duración del paro que iniciará el próximo lunes, día en el que los alumnos deben volver a las aulas luego del receso invernal.

La próxima semana habrá mesa técnica en donde se analizará la recomposición salarial, “y eso se sigue dilatando ya va más de medio año y aún no tenemos una propuesta real”.

En tanto, Juan Carlos Córdoba secretario adjunto del gremio de Cedems agregó que “objetamos la circular que salió anoche en donde se publicó una liquidación. Nosotros hace varios meses que venimos realizando reclamos en donde recibimos como repuesta a que el piso salarial subirá de 715 a 730 mil pesos y en los próximos meses ese piso salarial aumentarían 15 mil pesos, esto es para los docentes. Nosotros pedimos aumentos en el básico, porque los aumentos en negro no nos sirven. No da repuesta de base al problema de fondo.”

Criticaron también el pago de la ayuda escolar de 20 mil pesos que se percibirá con el haber del mes de julio porque solo incluye a aquellos docentes que tengan hijos y no es para todos por igual. Asimismo agregaron que hay aumentos de 10 mil pesos en conceptos como matrimonio, hijos y por conyugue en pago pasa de 1.500 a 3 mil pesos.