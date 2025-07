El Cedems confirmó paro

La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, confirmó ayer que el lunes próximo habrá paro de los docentes secundarios de la provincia y que el viernes en asamblea definirán si dura uno, dos o tres días. "Nosotros, como Cedems, decidimos que el viernes vamos a convocar a una asamblea y allí vamos a definir la extensión de la medida, o sea, no está en discusión que va a haber una huelga, sino qué duración va a tener, si 24, 48 o 72 horas", señaló la dirigente sindical.

La medida de fuerza confirmada por el Cedems se sumará al paro de 72 horas convocado por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep). "Estamos a la espera de la convocatoria paritaria, que fue anunciada hace dos semanas, pero todavía no hay noticias. Quiero instar a la participación a los colegas del Cedems a que participen el viernes de la asamblea, para definir la extensión de la huelga, en este caso, porque es una medida que ya está decidida, más allá de la propuesta que pueda llegar a hacer el gobierno en este momento. Hay muchos reclamos que no están siendo atendidos desde hace mucho tiempo", afirmó Sosa en diálogo con FM SOL, radio de El Tribuno de Jujuy.

Consultada sobre cuánto piensan que ofrecerá el gobierno provincial en las paritarias, la gremialista sostuvo que sospechan que aplicarán el índice inflacionario de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) para junio. "El Gobierno lanzó un comunicado afirmando que la inflación en Jujuy dio el 0,8%. Es decir, presumimos, por la mecánica que tiene el gobierno, que nos van a dar un 0,8% de aumento. Según ellos, en Jujuy no existe la inflación. Según nosotros, sí. Lamentablemente, no hay ni siquiera un diálogo, porque no hay una convocatoria ni siquiera para dialogar. Nosotros, por la experiencia que venimos teniendo y por las manifestaciones que tienen los funcionarios, cada vez que hacen una propaganda de un índice, después, en ese sentido, es lo que nos otorgan. De todas maneras, no sabemos. Todavía no nos han convocado a paritarias", indicó.

"Si nosotros llegamos al viernes sin una convocatoria, estará pasando todo el mes de julio sin un aumento cuando el compromiso de parte del gobierno había sido convocarnos a paritarias una vez al mes. En Salta el gobierno hizo un anuncio para los seis meses que restan del año. Allá en Salta también se están movilizando ya los docentes y también han anunciado el paro", expresó la referente de los docentes secundarios.

La titular del Cedems anticipó que están "por lanzar una encuesta para tener información acerca de la situación laboral de los docentes, la cantidad de turnos que están trabajando, si están en una condición de precariedad, si les está alcanzando para llegar a fin de mes, etc". "Nosotros siempre hacemos una apuesta por la canasta básica, pero queremos tener ese relevamiento, que lo van a hacer los delegados, para evaluar bien nuestro pedido", aseveró.

Sosa agregó que "la paritaria también habla de condiciones laborales, pero últimamente se ha limitado solamente a que los gremios se presenten, anuncian 'le vamos a dar un 1%' y se acabó". "Acá estamos esperando la mesa técnica de muchísimos problemas que hay en el sistema educativo y que, obviamente, repercuten en la vida laboral de los docentes. Por ejemplo, no hay un listado de orden de mérito de docentes de artística. Los docentes de las escuelas técnicas, como, por ejemplo la única escuela secundaria del país de enseñanza de producción audiovisual. Eso sí fue una política atinada, pero a esos docentes todos los años se les cae el cargo porque no son profesores. Se necesita una homologación de ese título", afirmó.