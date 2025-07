Pettinato polémico: "Me avergüenza el folklore"

Roberto Pettinato volvió a ser tendencia tras realizar polémicas declaraciones en contra del folklore argentino durante su programa "En una con Pettinato", emitido por Abitare TV. Sin medias tintas, el conductor afirmó: "El folklore tiene millones de divisiones, pero todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. No lo entiendo, y no lo quiero escuchar".

Roberto Pettinato volvió a ser tendencia tras realizar polémicas declaraciones en contra del folklore argentino durante su programa "En una con Pettinato", emitido por Abitare TV. Sin medias tintas, el conductor afirmó: "El folklore tiene millones de divisiones, pero todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. No lo entiendo, y no lo quiero escuchar".

Además, se burló de los músicos del género, señalando que le resulta vergonzoso "ver a los tipos con bombos y quenas", e ironizó con frases como "el charanguito, el bombito, es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre", lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Sus palabras generaron especial rechazo en el norte argentino, donde el folklore es un pilar cultural. En Salta, provincia con una fuerte tradición folklórica, las reacciones no se hicieron esperar.

Pettinato también hizo referencia a su pasado musical y a su excompañero Ricardo Mollo, líder de Divididos, confesando que "no lo entiende". Las declaraciones reavivaron el debate sobre la valoración de los géneros tradicionales en la cultura argentina.

Uno de los que recogió el guante y le respondió a Pettinato, fue Lázaro Caballero quién en pleno escenario dijo: "Escuché por ahí una nota de este hombre, Pettinato, que no se que es lo que dijo del folklore, no sabe nada hermano, miren lo que es, esto es Argentina" y luego mirando a la cámara expresó: "Pettinato vos no sabes nada hermano, el folklore argentino es el pueblo, no hables del folklore nuestro, con el folklore no se metan porque saltamos todos".