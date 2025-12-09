26°
9 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
Paramount
Concejo Deliberante
Martín Fierro
amantes}
Indonesia
jubilado que mató al vecino por el volumen de la música
carnaval 2026
Paramount
Concejo Deliberante
Martín Fierro
amantes}
Indonesia
jubilado que mató al vecino por el volumen de la música

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Concejo Deliberante

Asumen concejales electos en la ciudad fronteriza

En  la sesión preparatoria en el recinto "María Dolores de Arrieguez"  juraran en sus bancas los nuevos concejales electos en mayo pasado, Gustavo Farfán, Marcela López y Silvano Velásquez. 

Martes, 09 de diciembre de 2025 17:34
FARFAN, LOPEZ Y VELÁZQUEZ LOS TRES CONCEJALES QUE ASUMIRAN ESTE MIÉRCOLES EN LA QUIACA

LA QUIACA (Corresponsal)

El Concejo Deliberante de esta ciudad fronteriza este miércoles 10 del corriente, vivirá una de sus jornadas institucionales más importantes, con el recambio legislativo que renovará la mitad de sus bancas.

 Desde las 10 se realizará la sesión preparatoria para la asunción de los tres nuevos ediles, en una ceremonia que también definirá la nueva conducción del cuerpo.

La actividad comenzará con el siguiente orden; según la resolución de la presidenta del Concejo Deliberante, Mirta Moscoso que lleva el número 96/2025 

Recepción de autoridades, acto de izar la enseña patria, entonación del Himno Nacional Argentino 

Luego, evaluación de títulos por la Comisión de Asuntos Institucionales, Legislación, Petición y Poderes.

Cuarto Intermedio, lectura de la Comisión de Asuntos Institucionales, Legislación, Petición y Poderes, toma de juramento a los concejales electos cuyos títulos sean aprobados.

La sesión de  no solo marcará el inicio del mandato de los nuevos ediles.

También será el momento en que el cuerpo defina a sus autoridades para el próximo período legislativo,  la elección incluye la presidencia, las vicepresidencias y la secretarías, cargos que ordenan el funcionamiento interno y establecen el mapa político del Concejo.

El acuerdo tácito en La Quiaca  establece que el que gana la elección define al presidente del Concejo Deliberante, lugar que le correspondería a Gustavo “Chavito” Farfán, ganador de las últimas elecciones legislativas.

Aunque, todo dependerá del acuerdo previo que también tienen los concejales con  dos años más de mandato, Trinidad Taboada, Walter Escalante y Hugo Barro, todos afines al intendente Dante Velázquez.

Quienes  ingresan al Concejo Deliberante

Gustavo Farfán y Marcela López ambos del Movimiento Único Independiente, y Silvano Velázquez (Frente Jujuy Crece).

Para la jornada de este miércoles en La Quiaca, se espera una verdadera fiesta de la democracia, donde  se respete la voluntad popular, sin chicanas políticas y que el Deliberante quiaqueño vuelva a funcionar con seis ediles.

Actualmente son cuatro quienes desempeñan esa función, culminando sus mandatos Mirta Moscoso, Sergio Gorena (suspendido) y María Laime, fallecida y cuya banca nunca fue ocupada por desidia de las autoridades que dejan el cuerpo en este 2025.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD