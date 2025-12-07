Ingresó por la fuerza a una vivienda y se quedó dormido

Un hombre que aparentemente se encontraba bajo los efectos de un alucinógeno, quedó a disposición de la Justicia luego de ser aprehendido en el interior de una vivienda, mientras dormía.

El hecho se registró ayer en horas de la mañana, cuando la propietaria de una vivienda de la ciudad de Perico, alertó a través de un llamado al sistema de emergencia 911, que un hombre había ingresado al interior de su inmueble y se había quedado dormido.

De inmediato, una comisión de efectivos de la Unidad Regional 6 de Perico se hizo presente en el lugar y tras la autorización de la propietaria de la casa, ingresaron y se dieron con el hombre, que en primera instancia no respondía.

Una vez que el protagonista despertó, intentó darse a la fuga antes de ser retenido y respondía con evasivas a los efectivos, que como primera medida intentaron identificarlo.

Sus datos personales fueron cruzados con la base de antecedentes penales, arrojando como resultado un pedido de detención activo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control y Garantías su inmediata detención.

Por otra parte se supo que el inculpado no había logrado robarse nada de la vivienda a la que ingresó sin autorización.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 6 de Perico, por disposición del agente fiscal.