Asumieron seis concejales en el Deliberante capitalino

En una sesión preparatoria el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy tomó juramento ayer a los seis concejales electos el pasado 11 de mayo y definió también a las nuevas autoridades que conducirán el cuerpo durante el periodo 2025-2026.

El acto, realizado en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" con la presencia del gobernador Carlos Sadir y el intendente Raúl Jorge, contó además con la participación de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, invitados especiales, familiares y representantes de veteranos de Malvinas.

Tras la verificación de títulos por parte de la Comisión de Juicio Político, Juris, Reclamos, Peticiones y Poderes, los ediles electos prestaron juramento uno por uno. Gustavo Martínez, Anahí Paredes y Roberto Díaz en representación de La Libertad Avanza (LLA); Ramiro Tejeda y Brenda Carabajal por el Frente Jujuy Crece y Keila Zequeiros por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

AUTORIDADES | RAÚL JORGE Y CARLOS SADIR, ENTRE LOS INVITADOS

GASTÓN MILLÓN | JURÓ COMO PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE CAPITALINO.

CIERRE | ARRIAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL Y DE LA BANDERA DE LA LIBERTAD CIVIL A CARGO DE FLAMANTES CONCEJALES.

El momento que generó interrupción por parte de los distintos sectores políticos presentes en el público, se dio con la jura de Zequeiros (FIT), quien lo hizo "por las niñas y los niños de Gaza", "por los 30.000 detenidos desaparecidos", y "por los derechos de las mujeres, los trabajadores y la juventud", cerrando con un "sí, juro, aunque a muchos no les guste".

Durante la lectura del acta de labor parlamentaria, se oficializó la nueva mesa de conducción del Concejo para el periodo 10 de diciembre de 2025 a 10 de diciembre de 2026. Quedando la siguiente conformación:

Presidente, Gastón Millón; vicepresidenta 1°, Graciela Carrasco; vicepresidente 2°, Roberto Díaz (LLA) (tras un pedido del concejal Gustavo Martínez); secretario parlamentario, Jorge Beller y secretaria administrativa, Virginia Llapur.

Luego de la jura de cada una de las autoridades, el cuerpo fijó que las sesiones ordinarias se realizarán los jueves, a las 9, durante el período legislativo 2026.

De cara a la presidencia durante 2026 consideró que: "el desafío hoy es lograr consensos y aportes para lograr el crecimiento del Concejo" y destacó la importancia "de respetar los aportes que pueda hacer cada bloque".

Por su parte, Keila Zequeiros adelantó que van a "insistir con que todos los funcionarios cobren igual que un trabajador. Respecto a la violencia de género, en la creación de refugios y en el precio del transporte".

Brenda Carabajal dijo sentirse "en el ring nuevamente" para iniciar el 10 de diciembre "la gran batalla y el desafío" de trabajar por y para los vecinos "en base a la escucha y el territorio".

Por último, el flamante vicepresidente 2°, Díaz, se mostró "agradecido con los vecinos". "El rol que nos toca ahora es darle un poco más luz a la oscuridad que veníamos teniendo en el manejo presupuestario. Entendemos que somos una minoría en el Concejo, pero vamos a empezar a pedir cuentas", cerró.