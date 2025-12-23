Trabajadores reclaman mayor respaldo estatal ante la crisis

Productores y trabajadores tabacaleros de Jujuy atraviesan un complejo escenario marcado por pérdidas económicas, altos costos de producción y una escasa asistencia por parte del Estado. A lo largo de todo el 2025, el sector manifestó reiteradamente su preocupación por la falta de acompañamiento del Gobierno provincial, situación que -según advierten- los mantiene en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.

Desde el Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (Suetra) señalaron que el panorama se agravó por el incremento sostenido en el precio de los insumos y otros gastos indispensables para la actividad, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los productores, especialmente en la zona de los Valles jujeños.

Al respecto, el secretario general de Suetra, Daniel Azcurra, realizó un análisis del rubro tabacalero y remarcó la importancia estratégica que tiene la actividad para la economía provincial. "La producción tabacalera es uno de los pilares fundamentales de Jujuy", sostuvo, y destacó particularmente el trabajo que se desarrolla en el departamento El Carmen.

Azcurra advirtió que, en la actualidad, los productores deben enfrentar una fuerte imprevisibilidad en los precios de venta, sumada a costos de producción cada vez más elevados, lo que dificulta la planificación y pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. En ese sentido, consideró indispensable una mayor intervención del Estado para regular el mercado y garantizar valores justos que permitan sostener la actividad.

"Desde el sindicato venimos reclamando el apoyo y acompañamiento de las autoridades municipales, provinciales y nacionales para el sector tabacalero", expresó el dirigente gremial, al tiempo que lamentó que, pese a los reiterados reclamos públicos, hasta el momento no se hayan recibido respuestas concretas ni soluciones de fondo.

Finalmente, desde Suetra insistieron en la necesidad de políticas públicas que brinden previsibilidad, asistencia y contención a uno de los sectores productivos más importantes de la provincia, que genera empleo y movimiento económico en distintas localidades del interior jujeño.