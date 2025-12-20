Fue detenido por disturbios

Un hombre fue detenido luego de provocar disturbios en la vía pública e intentar agredir con un palo a efectivos, en la ciudad de Libertador General San Martín.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar ayer alrededor de las 2.50 en un sector de la calle Los Ceibos del barrio 22 de Mayo de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que personal de seguridad barrial alertó telefónicamente a las autoridades, que en el lugar se encontraba un hombre en aparente estado de ebriedad y que amenazaba con un palo a quienes se cruzaba.

De manera inmediata una comisión de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 se constituyó, pero el inculpado se había retirado. Sin embargo, tras un breve recorrido y con las características del sindicado, fue interceptado mientras caminaba por la avenida Palo Blanco.

Por su parte, el irascible protagonista de 31 años vociferó una serie de amenazas a los efectivos e intentó agredirlos con un palo para evitar su detención.

Pese a la resistencia, el malviviente fue reducido y trasladado a la Seccional 39°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.