Los “Yungueritos” cierran el ciclo 2025

Con diversas propuestas a desarrollarse hoy de 9 a 12, el Club Ambiental "Yungueritos" del Parque Botánico Municipal "Carlos María Scheul" hará el cierre del ciclo 2025.

Participarán niños entre 7 y 11 años que fueron protagonistas durante el año de las actividades que se realizaron en terreno del área protegida de la comuna capitalina en barrio Los Perales.

El encuentro tendrá como escenario el Club de Emprendedores del parque San Martín de esta ciudad.

La directora del Parque Botánico, Marcela Gaspar, comentó que los niños participaron "activamente en descubrir y conocer el mundo del compostaje, de las mariposas, de los carpinchos, de los murciélagos, del cambio climático, de los ríos y de la vida que se encuentra en ellos, del mundo de los peces, de las comadrejas, sobre la tenencia responsable de las mascotas, y otros temas a compartir, y en los cuales se involucra también a los padres".

Aclaró que si bien son actividades que se desarrollaron durante el año, procuran "recuperar conocimientos y observar los avances que tuvieron los niños en cada tema, para que sean ellos nuestros embajadores en el cuidado y valoración de nuestro ambiente".

Gaspar resaltó la labor de los niños que participaron durante este 2025 de los talleres que se realizaron sábado por medio en el Parque Botánico y a través de los cuales "buscamos crear hábitos que contribuyan al cuidado ambiental".

"De esta manera los niños son protagonistas activos y se suman a la idea de la importancia que tiene nuestra reserva natural, donde les creamos un sendero exclusivo, al que denominamos Yungueritos, que es un espacio destinado a la educación ambiental", agregó.

Otro de los objetivos es lograr con estas actividades "que los niños conozcan y se involucren en la importancia que tiene cuidar de nuestro ambiente natural, y con ellos convocar a la comunidad a qué se sume también al cuidado del planeta, pero de manera que todos sepamos cómo nos ocupamos y por qué lo hacemos".

La funcionaria municipal dijo que esta actividad se desarrolla en forma conjunta con las coordinaciones de estrategias ambientales, el Parque Botánico y áreas de la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio capitalino.

Al concluir puso de relieve que ya están trabajando en la planificación del "Yungueritos 2026", además de otras propuestas que tiene el Parque Botánico, como Ecos del Parque, mateando, caminatas nocturnas, visitas escolares, entre otras actividades.