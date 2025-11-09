Finaliza hoy el Regional de Clubes Sub 14 “B” en Jujuy

El Campeonato Regional de Clubes de Hóckey Sub 14 "B", en damas, llega a su fin. Hoy se jugarán los partidos finales en instalaciones del Suri Rugby Club, donde las chicas compitieron desde el jueves.

La cita es a partir de las 8.30 y el primer encuentro será protagonizado por las representantes de la provincia en esta competencia. En la oportunidad se verán las caras Jujuy Hóckey y Ciudad de Nieva.

Luego se enfrentarán las salteñas de Tigres Rugby Club "B" y Jockey Club "B"; mientras que el plato fuerte de la jornada comenzará a las 16 con los duelos por los primeros puestos. Ayer se disputaban los duelos semifinales.

Además de los equipos mencionados compiten Universitario Rugby "B" de Salta, Club Municipal Chilecito de La Rioja, Jockey Club y San Martín de Tucumán.

La directora del torneo es la tucumana María Alejandra Núñez, de Tucumán, mientras que la coordinara de árbitros es la local Laura Avilés.

El Regional es organizado por la Asociación Jujeña de la especialidad en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia y el objetivo principal es seguir difundiendo la actitud, relativizando los resultados deportivos e incentivando a las jugadoras con un campeonato atractivo a nivel NOA.

En tanto, los marcadores en la fase de grupo fueron los siguientes:

Tigres Rugby Club "B" 2 - Jujuy Hóckey 1.

Universitario Rugby Club "B" 1 - Club Municipal Chilecito 5.

Jockey Club de Salta "B" 0 - San Martín de Tucumán 0.

Jockey Club de Tucumán "A" 8 - Ciudad de Nieva 0.

Universitario Rugby Club "B" 2 - Tigres Rugby Club "B" 0.

Club Municipal Chilecito 5 - Jujuy Hóckey 0.

Ciudad de Nieva 1 - San Martín de Tucumán 4.

Jockey de Tucumán 4 - Jockey Club de Salta "B" 0.

Tigres Rugby Club "B" 0 - Club Municipal Chilecito 2.

Universitario Rugby Club "B" 0 - Jujuy Hóckey 1.

Jockey Club de Salta "B" 1 - Ciudad de Nieva 1. Jockey de Tucumán 1 - San Martín 0.

El Regional Sub 14 "B", categoría femenino, finaliza hoy en el Suri y los amantes de este deporte tienen una cita obligada desde la mañana.