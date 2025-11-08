Un joven de 19 años agredía a su pareja y fue detenido

Una rápida acción de Infantería, de la UR 7 de Alto Comedero, frustró un violento ataque de género y resultó en el arresto inmediato del agresor.

El incidente se registró días atrás, en horas de la tarde, en un tramo de la colectora de la ruta nacional Nº 66, a la altura de la ciudad de Palpalá.

La policía acudió a la zona luego de una alerta recibida a través del 911, que reportaba a un hombre agrediendo y forcejeando con una joven, intentando subirla por la fuerza a su motocicleta.

Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima de 19 años en una situación de grave peligro, quien pudo pedir auxilio justo en el momento de la intervención, señalando a su pareja como el responsable de las lesiones visibles en su rostro y de la destrucción de su teléfono móvil.

Los agentes lograron neutralizar la agresión y proceder a la aprehensión en flagrancia del atacante, un joven de la misma edad que la víctima, 19 años.

La respuesta policial no solo garantizó la seguridad de la damnificada, sino que también culminó con el secuestro preventivo de la motocicleta utilizada por el agresor. Inmediatamente, se coordinó la llegada de refuerzos para el traslado del detenido y la contención de la víctima.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

El inculpado de 19 años quedó alojado en la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de Palpalá, a disposición de la Fiscalía competente, enfrentando cargos por violencia de género y daños.