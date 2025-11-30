Workshop de Realización de comerciales turísticos

Organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales a través de la Comisión de Filmaciones de Jujuy como parte del fortalecimiento de la producción audiovisual en la provincia, se realizó en Maimará un workshop de realización audiovisual aplicada al formato publicitario, con foco en la creación de spots turísticos.

La capacitación estuvo a cargo del director, guionista y productor Claudio Divella, profesional de trayectoria internacional en el mundo audiovisual y fotográfico.

El encuentro propuso una experiencia formativa integral, en la que los y las participantes atravesaron todas las etapas del proceso creativo: escritura de guion, puesta en escena, rodaje y edición, con el objetivo final de producir un spot que emocione y muestre el valor identitario del pueblo.

Cada equipo trabajó con una premisa común: una pareja joven que llega a Maimará y la recorre, pero con la libertad de construir un relato propio, ya sea poético, documental, romántico, dinámico o contemplativo. La consigna principal fue transmitir sensaciones, vivencias y la esencia del lugar, más allá de su belleza paisajística.

La elección de Maimará no fue casual, la localidad fue distinguida por ONU Turismo con el Best Tourism Villages, que destaca no solo su entorno natural, sino también su compromiso con la cultura local y su modelo de turismo sostenible.